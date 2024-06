Weghorst onthult inhoud appje naar vriendin: voorspelling komt bijna exact uit

Wout Weghorst is uitzinnig van vreugde na zijn winnende doelpunt. De spits kwam in de slotfase van het duel tussen Polen en Nederland bij een 1-1 stand binnen de lijnen voor Memphis Depay en maakte binnen twee minuten de 1-2. Toch wist Weghorst al dat het zou gaan gebeuren.

“Ik ben heel blij”, zo begint Weghorst nog helemaal buiten adem voor de camera van de NOS. “Het is onbeschrijfelijk. Zeker op zo’n eindtoernooi, het is gewoon zo speciaal.”

“Het gevoel was heel goed bij ons allemaal. En zo’n begin is heel belangrijk om dat goede gevoel vast te houden en groter te maken. Ik was er klaar voor. Mijn rol was duidelijk en ik moest zorgen dat ik er stond.”

“Persoonlijk is dit natuurlijk een droomscenario. De eerste helft deden we het heel goed, alleen hadden we onze kansen moeten afmaken. Dan heb je het gewoon veel makkelijker.”

Koeman besloot in de slotfase onder meer Jeremie Frimpong, Georginio Wijnaldum en Weghorst te brengen. Het bleek een gouden greep van de bondscoach. Nathan Aké gaf scherp voor richting de zestien, Wijnaldum liet de bal slim lopen en Weghorst schoot overtuigend binnen achter Wojciech Szczesny: 1-2.

“Ik zag hem komen en ik voelde het moment aan”, vervolgt Weghorst. “Soms zit je in een onbeschrijfbare flow. Achteraf is het makkelijk lullen, maar ik wist dat het ging gebeuren. Ik kan je de appjes laten lezen. Ik stuurde naar mijn vriendin: ‘Ik kom er twintig minuten voor tijd in bij een gelijke stand en dan scoor ik.’”

“Uiteindelijk was het iets later”, lacht Weghorst tot slot. “Je visualiseert het. Het is gewoon heel mooi voor ons allemaal en dat ik het mag doen voor ons is geweldig.”

