Was het een schwalbe bij penalty van Inter tegen Feyenoord? Dit beeld geeft uitsluitsel

Een strafschop lijkt dinsdagavond vroeg in de tweede helft van de Champions League-wedstrijd Inter - Feyenoord een eind te hebben gemaakt aan alle Rotterdamse illusies. Feyenoord zal zich na afloop flink beklagen over de manier waarop de penalty aan Inter werd toegekend.

Feyenoord, dat een 0-2 achterstand uit de heenwedstrijd moet goedmaken, stond al in de achtste minuut achter. Marcus Thuram dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en schoot de bal met kracht in de verre bovenhoek, een schitterend doelpunt: 1-0. Vlak voor de rust maakte Feyenoord gelijk door een penalty van Jakub Moder, waardoor de stand 1-1 werd.

Door die stand hadden de Rotterdammers enig perspectief op een goede afloop, maar dat gevoel was na rust snel vervlogen. In de vijftigste minuut speelde Thomas Beelen de bal ongelukkig te ver voor zich uit. Inter-aanvaller Mehdi Taremi pikte de bal af bij de verdediger van Feyenoord en ging in het uiterste hoekje van het strafschopgebied gewillig over het been van Beelen.

Scheidsrechter Ivan Kruzliak wees onverbiddelijk naar de stip. In de herhaling bleek echter dat Beelen zijn tegenstander niet of nauwelijks heeft geraakt. Ook Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp was daar al snel achter. "Raakt Beelen hem wel, of is het een onvervalste schwalbe?", aldus de verslaggever.

"Taremi laat zijn voet hangen en die hangende voet schampt de voet van Beelen", oordeelt Schildkamp. "Als de VAR enig voetbalgevoel heeft, dan zal hij dit terugdraaien." Christian Dingert, de Duitse VAR van dienst, riep scheidsrechter Kruzliak echter niet naar de zijkant. Hakan Calhanoglu schoot de penalty vervolgens binnen: 2-1.