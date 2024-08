Wanneer is de Champions League loting? Stream, aanvangstijdstip, pot indeling, nieuwe format & live TV-uitzending

De ultieme gids voor de loting van de Champions League, met onder meer de potindeling en het nieuwe format uitgelegd

De Champions League zal er in 2024-25 flink anders uitzien dan in voorgaande jaren, met onder andere een nieuw format en meer teams dan voorheen.

Real Madrid zal na de successen van vorig seizoen hopen op opnieuw een titel, maar ploegen zoals Manchester City, Barcelona, Bayern Munchen en Liverpool zullen het de ploeg van Carlo Ancelotti niet makkelijk maken.

Wanneer is de loting voor de editie van dit seizoen precies en hoe zien de veranderingen er exact uit? Voetbalzone legt het uit!

Wanneer is de Champions League loting?

Datum: 29 augustus, 2024 Tijdstip: 18:00 CET Locatie: Grimaldi Forum, Monaco

De loting voor de competitiefase van de Champions League 2024-25 staat op de planning voor donderdag 29 augustus om 6 uur s'avonds en zal plaatsvinden in het Grimaldi Forum in Monaco.

Waar is de loting voor de Champions League te zien: online livestream & TV uitzending

De loting is online live te zien op de website van UEFA, uefa.com, en wordt tevens uitgezonden door de uitzendgerechtigde in elk land.

In Nederlands heeft Ziggo de rechten om de Champions League uit te zenden in het seizoen 2024-25.

Champions League potindeling & hoe het werkt

Potten voor de loting Teams Pot één Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Barcelona Pot twee Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan Pot drie Feyenoord, Sporting, PSV, Celtic, (plus vijf nog te bevestigen teams) Pot vier AS Monaco, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest, (plus twee nog te bevestigen teams)

In het nieuwe format van de Champions League wordt de traditionele groepsfase vervangen door een competitiefase met 36 teams, vier meer dan in het oude systeem.

Maar in tegenstelling tot een normale competitie waar ploegen elkaar allemaal twee keer treffen vinden er in de competitiefase van de Champions League slechts acht speelrondes plaats, waarbij elke ploeg vier keer uit speelt en vier keer thuis.

En dit is waar de potindeling belangrijk wordt. Elke club komt twee ploegen tegen uit elk van de vier potten, om vervolgens zowel een thuis- als een uitwedstrijd te hebben tegen een tegenstander uit dezelfde pot.

PSV of Feyenoord zou bijvoorbeeld kunnen loten tegen Real Madrid, Manchester City (pot één), Juventus, Arsenal (pot twee), Celtic, Sporting (pot drie) en Monaco en Aston Villa (pot vier).

De top acht van de competitiefase gaat rechtstreeks door naar de achtste finales, terwijl de teams op de plekken negen tot en met 24 een playoff gaan afwerken om zich bij deze ploegen te voegen.

Voor de onderste 12 ploegen komt het Europese avontuur ten einde en is de Europa League niet langer een vangnet.

Wanneer begint de competitiefase van de Champions League?

Speelronde Datums Speelronde 1 september 17 - 19 Speelronde 2 oktober 1 - 2 Speelronde 3 oktober 22 - 23 Speelronde 4 november 5 - 6 Speelronde 5 november 26 - 27 Speelronde 6 december 10 - 11 Speelronde 7 januari 21 -22 Speelronde 8 januari 29

De competitiefase van de 2024/25 Champions League begint op 17 september en er zullen in totaal acht speelrondes zijn, waarvan de laatste op 29 januari 2025 plaats zal vinden.