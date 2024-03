Walter Benítez debuteert bij winnend Argentinië; brainfart González gaat viraal

PSV-doelman Walter Benítez heeft zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Argentinië. In de nacht van dinsdag op woensdag stond hij negentig minuten onder de lat in het met 3-1 gewonnen oefenduel met Costa Rica.

Argentinië trad tegen Costa Rica aan zonder sterspeler Lionel Messi, die ontbrak in de selectie vanwege een spierblessure. In tegenstelling tot de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen El Salvador (3-0 overwinning), begon de wereldkampioen moeizaam aan de wedstrijd. Na ruim een half uur kwam het zelfs op achterstand.

Het was voormalig FC Twente-speler Manfred Ugalde die de score opende namens de Costa Ricanen. Benítez had het moeilijk met het verwerken van een afstandsschot, waarna de spits alert was en via de rebound kon binnentikken: 0-1. Na rust werd de wedstrijd omgedraaid door de Argentijnen. Ángel Di Maria, Alexis Mac Allister en Lautaro Martínez verzorgden de doelpunten en gaven de fans in Los Angeles toch genoeg reden tot juichen.

In de laatste minuut was er nog een uiterst opvallend moment. Nicolás González ging namens Argentinië alleen op het doel af, passeerde de doelman, en dacht de 4-1 te hebben gemaakt. González dacht er echter te makkelijk over en wilde de bal tergend langzaam de doellijn laten passeren, maar zag zijn inzet ternauwernood van de lijn worden gehaald, wat tot verbazing leidde door het hele stadion.

Still can't believe what Nico González did here ?????????? pic.twitter.com/uvg0D96Exb — All About Argentina ?????? (@AlbicelesteTalk) March 27, 2024

Voor Benítez was het zijn eerste interland voor Argentinië. Normaalgesproken staat Aston Villa-doelman Emiliano Martínez onder de lat, maar bondscoach Lionel Scaloni wilde de PSV-doelman een keer aan het werk zien in aanloop naar de Copa América, dat deze zomer van start gaat.

Benítez maakte in de zomer van 2022 de overstap van OGC Nice naar PSV. Bij zijn transfer stelde hij zichzelf als een van zijn belangrijkste doelen het halen van de nationale ploeg. Dat is hem nu dus gelukt. Bovendien wilde hij met PSV in de Champions League spelen en kampioen worden. Ook daarvoor ligt de Argentijn goed op koers.

Na zijn debuut is het dus aannemelijk dat Benítez ook deel uit zal maken van de Copa América-selectie van Argentinië, waarbij de wereldkampioen is ingedeeld in Groep A met Peru, Chili en Canada. Het toernooi gaat in de nacht van 21 juni van start met de openingswedstrijd tussen Argentinië en Canada.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties