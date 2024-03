Veel verwarring over penaltymoment bij NEC - PSV: ‘Nijhuis kennende...’

Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft voor verwarring gezorgd met een penaltymoment bij NEC - PSV. De Eindhovenaren stonden op een 0-1 voorsprong, toen Joey Veerman een overtreding beging en Nijhuis naar de stip wees.

Veerman werd ongelukkig aangespeeld door doelman Walter Benítez, waarna hij de bal verspeelde aan Sylla Sow. Laatstgenoemde kreeg de bal bij Mees Hoedemakers, maar werd op het moment van spelen naar de grond gewerkt door Veerman.

Voordeel of niet? De situatie zorgde bij commentator Martijn van Zijtveld voor verwarring. "Er ontstaat nog een levensgrote kans voor Hoedemakers, maar die schiet hem naast. Het is honderd procent een overtreding van Veerman, die te laat is bij Sow."

"Hoedemakers krijgt wel de kans en schiet hem naast, dus dat kan je beargumenteren als dat het voordeel weg is. Er is geen enkele discussie mogelijk over of het een overtreding is van Veerman", aldus Van Zijtveld.

Ook in de rust kwam het moment ter sprake. "Nijhuis kennende snap ik wel dat hij niet meteen floot", aldus Kenneth Perez. "Het lijkt erop dat Veerman doorloopt. Hij loopt rechtstreeks in op de speler."

De regel is dat als een speler de bal probeert te spelen, het een gele kaart is. In alle andere gevallen is het rood. "Wat mij betreft hoeft het geen rode kaart te zijn", aldus Perez.

"Je moet je afvragen of Benítez hem moet inspelen", gaat Perez verder. "Men vindt dat dat altijd en overal kan, maar hier niet natuurlijk. Dat kan bij niemand hier. Hij wordt aan alle kanten gedekt."

Vond jij het een penalty? Ja Nee Stem Vond jij het een penalty? Ja 64% Nee 36% Totaal aantal stemmen: 249