Waarom Xavi Simons onverdeeld gekoesterd moet worden door voetbalminnend Nederland

In de rubriek Tribunegeluiden draait Voetbalzone de rollen om en krijgt de lezer de kans om een opiniestuk, column of ander interessant artikel over voetbal te publiceren op onze website. In deze editie van Tribunegeluiden is het woord aan Jeyan Sahin, die enorm kan genieten van Xavi Simons.

Door Jeyan Sahin

In ons land zijn we als nauwlettende voetbalvolgers gewend aan het idee dat enorm grote talenten, en dat gelukkig met aanzienlijke regelmaat, via de Eredivisie hun debuut maken om vervolgens een grote doorbraak proberen te creëren.

Een minder voorkomende situatie is dat een geboren Nederlander in feite wordt opgeleid in het buitenland en zijn kunsten als voetballer van een eerste elftal aanvankelijk vertoont in de Eredivisie.

Simons is een voorbeeld van het laatstgenoemde en dit is een scenario waarbij waardering en zelfs dankbaarheid op zijn plaats is. Simons is namelijk een speler die niet slechts door een gedeelte, maar door iedere toeschouwer die het Nederlandse voetbal een warm hart toedraagt, gekoesterd moet worden.

Wederom een Nederlands supertalent

Tijdens zijn La Masia-jaren bij FC Barcelona was het al snel duidelijk dat de term ‘wonderkind’ in het geval van Simons niet misplaatst was. Bevestigend won Simons dan ook meerdere onderscheidingen in de jeugd.

Daarnaast werd hij op social media, net zoals Neymar destijds, bestempeld als toekomstige superster. Ondanks dat ontstond er op een gegeven moment vanuit het Simons-kamp toch de wil om de kwaliteiten van Xavi in een hoger jeugdelftal te laten etaleren dan dat Barcelona destijds zou toelaten.

Deze onenigheid zou even later zorgen voor een overstap naar de A1 van Paris Saint-Germain. Hoewel de dribbelaar in Parijs debuteerde in de hoofdmacht en vervolgens ook meer dan 100 minuten mocht maken, ontwikkelde er desalniettemin het besef dat Simons zijn geluk elders moest zoeken voor consistent speeltijd in een eerste elftal.

Imago

Eindhoven de scherpste

PSV wist Simons, ondanks interesse van verschillende Europese giganten, te overtuigen van hun project en de daaruit voortvloeiende kansen om de wereld te veroveren. Vanaf het moment dat Simons debuteerde en de bal ontving was er een enorme dynamiek, drive en techniek waarneembaar.

Simons beschikt ook over een bijzondere flair en motoriek en hoewel er heel veel woorden gebruikt kunnen worden om deze twee kwaliteiten te onderbouwen, kan het voor nu beperkt worden tot zijn goals in de Johan Cruijff Schaal en in de laatste speelronde van de Eredivisie. Simons scoorde tijdens zijn debuut tegen Ajax in de Arena en tweemaal uit bij AZ om zich uiteindelijk te kronen tot topscorer van de competitie. Nu gaat het vooral over de manier waarop hij dit deed.

Vaak zie je bij aanvallende middenvelders, net als bij Simons, de technische bagage, het oog voor de eindpass en de algemene creativiteit. Echter zie je maar bij een beperkt aantal spelers met dit ‘profiel’ de indrukwekkende motoriek en lenigheid om in balans te blijven tijdens uitdagende en ongemakkelijke situaties. De keeper omzeilen is een eerste stap, maar vervolgens in staat zijn om jezelf heel snel in de positie te krijgen om af te ronden is een stuk ingewikkelder.

Bij zijn eerste goal tegen AZ kreeg Simons een duw in zijn rug. Dit kan voor een dusdanig verlies van balans zorgen waardoor je simpelweg niet meer kunt scoren. Echter had Simons op dit moment de balans van een geroutineerde spits en wist hij al vallend toch nog af te ronden. Los van alle relatief bekende kwaliteiten van Simons is dit een speciale eigenschap. Atletisch vermogen en een onderscheidende motoriek is cruciaal in het moderne voetbal.

In ieder geval zouden deze speciale kwaliteiten resulteren in een verbluffende productie van 22 goals en 12 assists in 48 wedstrijden met PSV. Statistieken die niet armzalig zouden staan bij een centrumspits, laat staan een aanvallende middenvelder van zeer jonge leeftijd.

Imago

Voor iedere coach is het prettig om te werken met een speler die tactisch veelzijdig is. Door de combinatie van atletische en voetbaltechnische kwaliteiten is Simons een uitstekend voorbeeld van een dergelijke speler.

Toch is zijn voorkeur, zoals uiteindelijk bij iedere andere voetballer, waarneembaar. Simons is namelijk iemand die vooral voetballend actief moet zijn in de centrale gebieden van het veld. Bij Leipzig is het constant te zien dat Simons excelleert in situaties waarin snel gehandeld moet worden. Hij kan direct wegdraaien onder druk om een aantrekkelijke spelsituatie te creëren en is in staat om door middel van één of twee balcontacten een scoringskans te forceren.

Daarnaast heeft Simons ook nog het vermogen om zelf mogelijkheden te smeden door zijn individuele dribbel en de voetbalfans zijn ook getuige geweest van schitterende doelpunten, waarbij Simons weinig tijd nodig had om een beslissing te maken. Deze kwaliteiten vormen een ideale formule om centraal geposteerd te worden of in ieder geval veelvuldig in het midden van het veld actief te zijn. Dit is ook mogelijk wanneer een speler hangend vanaf links of rechts begint.

Een mooi streven zou dan ook zijn om Simons niet zo nu en dan, maar permanent centraal geposteerd wordt bij het Nederlands elftal. Gezien het gebruikelijke systeem kan dat wel een probleem worden, maar het punt blijft om een impulsieve speler als Simons niet te veel positionele beperkingen op te leggen.

Imago

Toneelspeler of geboren winnaar?

Wanneer het aankomt op de publieke opinie omtrent Simons, is er een behoorlijke verdeling waarneembaar. Xavi heeft uiteraard voor een traditionele topclub in Nederland gespeeld en dus zijn de wat pesterige opmerkingen niet zo dramatisch en verrassend te noemen.

Echter is er een vergelijkbare splitsing van mening te zien in de context van het Nederlands elftal, of wanneer Simons uitkomt voor RB Leipzig in bijvoorbeeld de Champions League. De aanvallende middenvelder krijgt vaak negatief geladen woorden als ‘toneelspeler’ en ‘aansteller’ naar zich toe geslingerd en hoewel er argumenten zijn om dat te onderbouwen, is het ook niet uit te sluiten dat we in Nederland spelers met deze mentaliteit niet gewend zijn.

Een andere kant van het verhaal is dat Simons, en alles wat de Oranje-international met zich meebrengt, een zeldzaamheid is waar je juist meer versies van zou moeten willen hebben. De constante intensiteit en de drang om in elke kleine situatie het voordeel te krijgen is iets wat erg schaars is in Nederland.

Het wegzetten van een topspeler als Declan Rice (Arsenal en Engeland) om vervolgens de bal in de kruising te schieten en overwegend de beste speler op het veld zijn in Estadio Santiago Bernabéu is absoluut geen toeval.

We spreken hier over een halve finale op een EK en een Champions League knock-outwedstrijd: het absolute toppunt in het voetbal. Het zijn juist de spelers met een indrukwekkende mentaliteit die enerzijds irritant kunnen overkomen, maar anderzijds hun beste spel laten zien wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Imago

The imperfect prodigy

Los van de genetische aanleg heeft Simons zijn voetbalkunsten mogen leren en ontwikkelen in het buitenland, en het is vrij duidelijk dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. De opleiding van Barcelona staat al bekend als een van de beste opleidingen in Europa, maar het Spaanse voetbal is in zijn algemeenheid vaak te betrappen op handigheden en winnaarsmentaliteit.

Deze combinatie is deels verantwoordelijk voor het gegeven dat we wekelijks getuige zijn van een speler die op verschillende manieren altijd het voordeel voor zich probeert te genereren. Los van de mentale voordelen, uitgelokte overtredingen en zorgen bij de tegenstander resulteerden deze kwaliteiten in tien goals en vijftien assists in zijn eerste seizoen bij RB Leipzig. Hiermee produceerde Simons wederom indrukwekkende statistieken in een debuutseizoen vanaf een positie waar dit niet per se gebruikelijk is.

Vanzelfsprekend is Simons nog verre van het eindproduct. Hij is regelmatig te betrappen op een bepaalde naïviteit of jeugdigheid in zijn spel en bij het Nederlands Elftal lijkt er sprake te zijn van een iets te grote bewijsdrang. In zijn nog prille carrière is de geboren Amsterdammer al tamelijk bekritiseerd op het mentale aspect, terwijl datzelfde aspect juist hetgeen is waar hij meer om gewaardeerd zou moeten worden.

Dat, ondanks interesse van de grootste clubs ter wereld, Simons is gebleven bij Leipzig bewijst ook dat we kunnen rekenen op competent carrièrenmanagement en daarmee ontstaat het ideale recept om vertrouwen te hebben in een prachtige carrière.

Imago

Zelf schrijfambities of een mooi verhaal dat een groter publiek verdient? Speelt er iets bij jouw club dat je echt kwijt moet of heb je een mooie anekdote over voetbal? Voetbalzone plaatst wekelijks een inzending. Mail jouw verhaal (max. 1500 woorden) naar wessel.antes@footballco.com en wie weet is het binnenkort te lezen op Voetbalzone!