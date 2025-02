Kieft weet zeker dat deze Nederlandse club eruit gaat in de Champions League

Wim Kieft buigt zich in zijn column voor De Telegraaf ook over de spitsenproblematiek bij zowel PSV als Feyenoord. De topschutter van weleer voorziet met name problemen in Rotterdam-Zuid, nu Santiago Gimenez het shirt van AC Milan draagt.

''Zolang De Jong fit blijft, is er voor PSV niets aan de hand. Lukt het niet om alsnog een transfervrije spits op te pikken, dan kan Peter Bosz misschien Ismael Saibari uitproberen in de punt van de aanval. Die bezit veel kwaliteiten van een spits'', is Kieft onder de indruk van de aanvallende middenvelder.

Kieft trekt direct de vergelijking met de situatie bij Feyenoord. ''Saibari zal het beter doen dan Ueda. De Japanner laat bij Feyenoord keer op keer zien niet goed genoeg te zijn. Zelfs toen hij een aantal duels achtereen speelde vanwege een blessure bij Gimenez gaf hij niet thuis.''

''Je kan je niet voorstellen dat iedereen zich vergist in Ueda en hij nu plotseling op schot raakt. Hij voetbalt niet lekker mee, is onzeker aan de bal en als aanspeelpunt allesbehalve balvast. Het vertrouwen ontbreekt volledig bij Ueda'', heeft Kieft totaal geen vertrouwen in de Japanse spits van Feyenoord.

Kieft ziet ook trainer Brian Priske zonder vertrouwen rondlopen bij Feyenoord. ''Na ieder verloren duel vraagt men zich af of de clubleiding van Feyenoord hem eruit gooit. Na de uitschakeling tegen AC Milan – het is een illusie te denken dat Feyenoord komende ronde in de Champions League overleeft – zal die vraag opnieuw worden gesteld.''

''Het momentum lijkt voorbij, want als een trainerswissel echt iets had moeten en kunnen veranderen, dan zou Feyenoord Priske in de winterstop hebben moeten bedanken voor bewezen diensten'', aldus de pessimistisch gestemde Kieft.

De geruchten over een mogelijk ontslag voor Priske lijken voorlopig niet weg te gaan. De Deense trainer kan daarom wel een overwinning gebruiken zaterdag, als Feyenoord het opneemt tegen Sparta Rotterdam.