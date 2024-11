Waarom Feyenoord in de Champions League geen gebruik kan maken van doorgebroken Givairo Read

Het zijn prachtige weken voor Givairo Read bij Feyenoord. De achttienjarige vleugelverdediger stond in de afgelopen drie wedstrijden in de basis en liet een uitstekende indruk achter. Feyenoord kan Read echter niet gebruiken in de Champions League. Voetbalzone legt uit waarom dat zo is.

Read is door Feyenoord niet ingeschreven voor het miljardenbal. Begin september leverden de Rotterdammers een spelerslijst aan bij de UEFA. Feyenoord besloot destijds om Read niet op de A-lijst te zetten.

Bart Nieuwkoop (28) en Jordan Lotomba (26) staan wel op die lijst. De naam van Read kon door Feyenoord echter ook niet op de B-lijst worden gezet. Die is namelijk enkel voor jeugdspelers, die daardoor toch speelgerechtigd kunnen zijn in de Champions League. Middenvelder Gjivai Zechiël staat daar bijvoorbeeld op.

Feyenoord kon de naam van Read niet aan de B-lijst toevoegen, omdat de Amsterdammer pas sinds juli 2023 het rood-witte shirt draagt. De Nederlandse jeugdinternational werd transfervrij opgepikt bij FC Volendam, waar hij nog niet in het bezit was van een profcontract.

Read kwam dit jaar al wel in actie in de UEFA Youth League. Mogelijk geeft Feyenoord de rechtsback deze week rust door hem ook niet op dat podium te laten acteren. Read kampte na de verloren Klassieker namelijk met wat pijntjes, al speelde hij zaterdag wel gewoon een uur mee tegen AZ (3-2 winst).

Bart Nieuwkoop lijkt zich woensdagavond op te kunnen maken voor een basisplaats in het eerste elftal. Lotomba is namelijk nog een twijfelgeval voor het duel met RB Salzburg. Read zal vanaf de tribune toekijken.

Achteraf gezien had Feyenoord misschien beter andere keuzes kunnen maken. Zomeraanwinsten als Facundo Gonzalez, Jeyland Mitchell en Chris-Kévin Nadje staan namelijk op de A-lijst, terwijl hun posities momenteel een stuk beter bezet zijn.

Gonzalez speelde tot dusver 23 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 3 optredens. Mitchell speelde enkel tegen Bayer Leverkusen (0-4 nederlaag) achttien minuten mee. Nadje staat vooralsnog op 173 minuten in 7 wedstrijden.