Waarom Bayern München dolend Feyenoord zeer serieus neemt in de Champions League

Feyenoord kwam slecht uit de winterstop, met een gevoelige nederlaag tegen FC Utrecht (1-2) en een teleurstellend gelijkspel op bezoek bij Willem II (1-1). Het is hierdoor behoorlijk onrustig in Rotterdam, waar trainer Brian Priske steeds verder onder druk lijkt te komen te staan. Bayern München heeft daar echter geen boodschap aan: de Duitse grootmacht komt alleen voor drie punten naar De Kuip. Waar staat Bayern kort na de start van de tweede seizoenshelft? Voetbalzone praat hierover met Christian Falk, die de Europese opponent van Feyenoord op de voet volgt voor BILD.

Door Rian Rosendaal

Volgens Falk slaat de werkwijze van de vorig jaar aangestelde Vincent Kompany (38) aan bij de spelersgroep van Bayern. ''Hij staat een agressieve manier van spelen voor, met veel druk op de tegenstander. Daar houden deze spelers wel van, dat ze andere ploegen weer kunnen domineren. Onder Thomas Tuchel ging het er heel anders aan toe bij Bayern. Ik moet wel zeggen dat de verdediging met deze speelstijl een stuk kwetsbaarder is dan voorheen.''

Natuurlijke leider

Kompany is een jonge trainer zonder schat aan ervaring in het trainersvak. De voormalig centrumverdediger stond tot dusver alleen aan het roer van Anderlecht en Burnley, met wie hij in 2024 degradeerde uit de Premier League. Desondanks houdt de Belgische oefenmeester zich moeiteloos staande bij de grootste en meest besproken club van Duitsland. ''Deze coach oefent een natuurlijk gezag uit over de spelers. De sterspelers van Bayern weten maar al te goed: als aanvoerder van Pep Guardiola bij Manchester City heeft Kompany als voetballer alles op het hoogste niveau meegemaakt.''

Getty Images

De opvolger van Tuchel is erin geslaagd om een hechte band met zijn spelers te creëren, oordeelt Falk na het eerste halfjaar van Kompany bij Bayern. ''Hij staat dichter bij de spelers dan welke trainer dan ook in de clubgeschiedenis. Het lijkt wel alsof Kompany de aanvoerder is. Hij weet als geen ander hoe de spelers zich voelen en komt altijd met verstandige teksten op de proppen. Er wordt weer gelachen in de kleedkamer en de trainingen zijn heel gevarieerd, waardoor de Bayern-spelers met plezier aan de oefensessies beginnen.''

Kane

Falk laat uiteraard ook zijn licht schijnen over Harry Kane, de topschutter van Bayern. De Engels goalgetter sloot zijn debuutjaar in Zuid-Duitsland af met het haast onwaarschijnlijke aantal van 44 doelpunten in 45 wedstrijden. De teller staat net iets over de helft van de jaargang 2024/25 op 22 goals. ''Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat Kane zijn prestatie van vorig seizoen gaat overtreffen. Beter gaat het niet meer worden'', trapt de Bayern-watcher op de rem. ''En dat Kompany nu zijn trainer is maakt Kane ook niet uit, onder elke trainer weet hij het net te vinden. Zijn ontwikkeling is voltooid, het is de perfecte spits.''

Waar Kane de absolute top reeds heeft bereikt, daar moet Aleksandar Pavlovic nog een flink aantal stappen zetten. Kompany laat het kind van de club, geboren op 3 mei 2004, rustig kennis maken met de wetten van het (internationale) topvoetbal. Pavlovic speelde vorige week de hele wedstrijd tegen TSG Hoffenheim, dat met 5-0 werd afgedroogd door de koploper in de Bundesliga. Hij vormde toen een duo met Joshua Kimmich, kort voor de defensie. Drie dagen later bleef de controlerende middenvelder 90 minuten op de bank zitten tijdens de met 3-2 gewonnen ontmoeting met VfL Wolfsburg.

Imago

''Pavlovic is een grote belofte voor het Duitse voetbal'', heeft ook Falk hoge verwachtingen van de jonge middenvelder, geboren en getogen in München. ''Daarom geniet hij nu al het vertrouwen van zijn trainer. Zonder zijn blessures of ziektes zou Pavlovic nu al een steunpilaar van Bayern zijn. Ik ben er zeker van dat hij tot aan het WK van 2026 een vaste waarde zal zijn in het Duitse nationale elftal. Zijn manier van spelen past perfect bij beide teams.'' Pavlovic debuteerde medio 2024 voor Duitsland en staat inmiddels op vier interlands.

Kracht is tevens zwakte van Bayern

Bayern liet 56 goals noteren in de 18 duels in de Bundesliga tot dusver. Een gemiddelde dus van meer dan drie doelpunten per competitiewedstrijd. Aanvallen is dus het mantra van Kompany, maar daar kleven volgens Falk ook risico's aan. ''De verdediging hanteert een hoge lijn. En Upamecano en Kim komen hierdoor heel vaak in één tegen één-situaties terecht. Het versterkt de aanvallende manier van spelen van Bayern, maar voor de verdediging is het soms erg riskant. In de wedstrijden tegen topteams wordt deze tactiek vaak afgestraft. Snelle aanvallers weten wel raad met de ruimtes die ontstaan op de helft van Bayern.''

Aan Santiago Gimenez dus de taak om te profiteren van de drang naar voren van Bayern, dat overigens niet echt een band heeft met Feyenoord. Beide topclubs troffen elkaar pas twee keer in de geschiedenis. In het seizoen 2001/02 hield Feyenoord in De Kuip een punt (2-2) over aan het treffen met der Rekordmeister. De Rotterdammers waren twee weken later vrij kansloos op bezoek bij Bayern: 3-1. Het Champions League-avontuur van Feyenoord was destijds snel ten einde, al werd in mei 2002 wél de UEFA Cup veroverd op eigen veld. Bayern stond met lege handen op het Europese toneel.

Getty Images

Veel vaker tegen Ajax

Supporters van Bayern zullen bij Nederland wellicht eerder aan Ajax denken. ''Ajax en Bayern delen een lange geschiedenis die teruggaat tot de duels tussen grootheden Franz Beckenbauer en Johan Cruijff'', zo verduidelijkt Falk. ''Maar ook Louis van Gaal heeft een grote invloed gehad op beide clubs. En beide teams hebben de meeste titels in hun land veroverd (36 om 33 in het voordeel van Ajax, red.). Daarom wordt Ajax in Duitsland gezien als iets groter dan Feyenoord, zonder daarbij respectloos te willen zijn richting Feyenoord.''

Falk was erbij toen Bayern in ruim 23 jaar geleden niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Feyenoord. ''En bij de thuiswedstrijd in de groepsfase zat ik in het stadion van Bayern. Dat waren slechts twee duels, dus valt dat niet echt te vergelijken met de Europese wedstrijden (elf in totaal, red.) tegen Ajax. En Feyenoord staat momenteel slechts twee punten achter Bayern, en gaat bij winst woensdag zelfs over de ploeg van Kompany heen. Daarom wordt Feyenoord zeer serieus genomen in Bayern-kringen'', waarschuwt de Duitse journalist zijn landgenoten voor onderschatting van Feyenoord.