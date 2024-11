Waar je Ajax - PSV kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en PSV kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Nadat woensdag de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma stond staat er dit weekend wederom een topwedstrijd op de planning, met Ajax dat kampioen PSV ontvangt in eigen huis.

De Amsterdammers zullen flink wat zelfvertrouwen hebben na de 2-0 overwinning in de Kuip eerder deze week, maar PSV zal er alles aan doen om de opmars van Ajax in de kiem te smoren.

De mannen van Peter Bosz zijn na 10 wedstrijden nog altijd foutloos en gaan soeverein aan kop in de Eredivisie.

Vorig seizoen was PSV in Eindhoven oppermachtig tegen Ajax en werd het 5-2, maar in Amsterdam was het eerder dit jaar een stuk spannender en eindigde het in een 1-1 gelijkspel.

Kan Ajax dit keer ook punten afsnoepen van de koploper?

A anvangstijdstip Ajax - PSV

Datum: 2 november 2024 Aftrap: 18:45 uur Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - PSV: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Eredivisie wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Verdediger Gaston Avila staat nog altijd aan de kant met een knieblessure, terwijl ook Sivert Mannsverk nog niet beschikbaar is.

Daarnaast is Kenneth Taylor een twijfelgeval nadat hij een blessure opliep in de zege op Feyenoord.

Daar staat tegenover dat Steven Berghuis zich onlangs weer bij de groep meldde na eerdere blessurezorgen en waarschijnlijk minuten kan maken.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ramaj, Pasveer, Gorter Verdedigers: Sutalo, Kaplan, Avila, Rugani, Baas, Janse, Hato, Wijndal, Rensch, Gaaei Middenvelders: Mannsverk, Tahirovic, Taylor, Van den Boomen, Henderson, Klaassen, Fitz-Jim, Hlynsson, Berghuis Aanvallers: Godts, Van Axel-Dongen, Traore, Rasmussen, Brobbey, Akpom, Weghorst, Rijkhoff

Blessures en schorsingen PSV

Peter Bosz moet het zonder een aantal grote namen doen tegen Ajax.

Naast de reeds langer geblesseerde Sergino Dest, Joey Veerman en Hirving Lozano zijn ook Jerdy Schouten en nieuwe aankoop Adam Nagalo niet beschikbaar in Amsterdam.

Selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Van de Blaak, Dams, Bresser, Oppegard, Kuhn, Nagalo, Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Saibari, Land, Ledezma Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Younis, Lozano, Ndala, Uneken,

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 30 oktober 2024 Feyenoord 0-2 Ajax Eredivisie 27 oktober 2024 Ajax 1-0 Willem II Eredivisie 24 oktober 2024 Qarabag 0-3 Ajax Europa League

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 26 oktober 2024 PSV 6-0 PEC Zwolle Eredivisie 22 oktober 2024 PSG 1-1 PSV Champions League 19 oktober 2024 AZ 1-2 PSV Eredivisie

