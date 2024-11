Winston Bogarde vindt het 'onbegrijpelijk' dat Jorrel Hato als linksachter wordt geposteerd bij Ajax. Dat vertelt de voormalig topverdediger, die in 2022 vertrok uit de hoofdstad, in gesprek met ESPN.

Bogarde werkt, ondanks zijn vertrek bij Ajax, nog altijd nauw samen met Hato. De 54-jarige Rotterdammer ziet de potentie in de jonge centrumverdediger. "Voor zijn leeftijd is Jorrel een van de grootste talenten van Europa op zijn positie”, stelt hij.

Dan geeft Bogarde aan waar hij aan schaaft bij Hato. "Hij is natuurlijk niet supergroot, maar daarom werken we aan hoe hij zijn kopduels aangaat. We zijn ook veel bezig met zijn positionering, afhankelijk van welke zone. Ik kijk naar alle aspecten van zijn spel."

Dit seizoen is Hato steevast de linksback in het elftal van Francesco Farioli. Het centrum wordt gevormd door Josip Sutalo en Youri Baas. Daar snapt Bogarde maar weinig van. "Hato's beste positie is gewoon linkscentraal", vindt zijn mentor.

"Hij is een van de grootste talenten van Europa en heeft ervoor gekozen om bij Ajax te blijven omdat hij daar de meeste kans heeft op speeltijd en om zich verder te ontwikkelen. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat hij op een andere positie wordt neergezet", oordeelt Bogarde.

Ook vanuit financieel oogpunt zou Ajax er goed aan doen om Hato in het centrum te posteren, denkt de voormalig verdediger. "In de situatie waar Ajax nu in zit moet je eigenlijk kijken van: waar kan jij je geld verdienen? Ajax is gewoon een opleidingsclub voor de andere grote clubs in Europa.”

"Die essentie moet je wel gaan beschermen en dan moet je die jongen dus de gelegenheid gunnen en faciliteren, dat hij zich op zijn beste positie gaat ontwikkelen om die grote speler te worden", besluit Bogarde, die naast Hato ook Ryan Flamingo onder zijn hoede heeft.

