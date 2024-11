Zorgen bij Ajax: Farioli kan tegen PSV mogelijk niet beschikken over uitblinker van Klassieker

Francesco Farioli denkt dat Ajax aankomende zaterdag nog beter voor de dag moet komen als het de kraker tegen PSV winnend wil besluiten. Dat zei de Italiaanse oefenmeester op de persconferentie, waar hij ook aangaf dat Kenneth Taylor nog een vraagteken is voor dat duel.

Volgens Farioli is PSV de duidelijke favoriet. "We hebben het over een ploeg die vorig seizoen 35 punten meer had dan wij en een doelsaldo van plus 90. Ze pakten meer dan verdiend de titel." Toch is een resultaat altijd mogelijk, benadrukt de 35-jarige trainer.

Een mogelijke afwezige zaterdag is Taylor. De middenvelder, die een van de uitblinkers was bij de gewonnen Klassieker tegen Feyenoord (0-2) is niet helemaal ongeschonden uit die strijd gekomen. "Hij kreeg een flinke tik op zijn kuit tegen Feyenoord", verwijst Farioli naar de maker van de 0-1.

"Vanmorgen (vrijdag, red.) had hij een sessie met de fysio's. We moeten zien hoe hij reageert op de laatste training vandaag. We moeten het vandaag in de gaten houden." Voor Steven Berghuis lonkt eindelijk weer speeltijd. De laatste speelminuten van de ervaren creatieveling dateren terug naar 22 augustus.

"We doen er alles aan", doelt Farioli op het proces om Berghuis klaar te stomen voor zijn rentree. "Steven had donderdag een geweldige sessie op de training. Hij was erg sterk in de duels. Hij had geen angst of twijfels. Dat is een belangrijk signaal. Vandaag zien we hoe hij het doet en hoe de reactie is. Het gaat vooral om zijn knie. Verder is hij volledig fit."

Over zijn strijdplan wilde Farioli niet al te veel kwijt. Ajax zal echter op dezelfde volwassen manier voor de dag willen komen als tegen Feyenoord. "Laat me ook iets voor mezelf houden, haha", grapt de trainer als hij gevraagd wordt naar zijn tactische plan. "Maar het zal redelijk identiek zijn. Ik verwacht een open wedstrijd, ook omdat PSV op een manier speelt zoals wij dat willen."

Farioli wil ondertussen waken voor al te veel optimisme. "Nee, Ajax is geen titelkandidaat", reageerde Farioli desgevraagd. Ajax kan, als het afrekent met PSV, het gat met de Eindhovenaren verkleinen tot vijf punten, met dan nog een wedstrijd tegoed. "We zitten in een proces van wederopbouw. Daar is tijd voor nodig."