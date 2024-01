VZ Weekend Quiz: Wie was trainer van Liverpool voor Jürgen Klopp arriveerde?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Wie maakte tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord - PSV de tackle die de bezoekers wellicht een penalty had moeten opleveren? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Quinten Timber

Gernot Trauner

Quilindschy Hartman

Mats Wieffer 2. Quincy Promes werd veroordeeld tot negen jaar cel. Bij welke clubs in Nederland heeft hij gespeeld? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.</p> Go Ahead Eagles

FC Twente

Ajax

AZ 3. Zet de volgende Nederlandse stadions op volgorde op basis van capaciteit. <p>Begin met het stadion waar de meeste toeschouwers in kunnen. </p> Johan Cruijff ArenA

De Kuip

Philips Stadion

Grolsch Veste 4. Welke club schakelde stuntploeg Hercules deze week uit in de KNVB Beker? <p>Kies het juiste antwoord.</p> FC Volendam

Fortuna Sittard

SC Cambuur

FC Emmen 5. Tjaronn Chery keert terug in Nederland bij NEC. Bij welke Nederlandse clubs stond hij eerder onder contract? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> FC Groningen

Excelsior

ADO Den Haag

FC Emmen 6. Zet de volgende spelers op volgorde op basis van het aantal wedstrijden voor Real Madrid. <p>Begin met de speler met de meeste wedstrijden. </p> Karim Benzema

Luka Modric

Gareth Bale

Angel Di Maria 7. Deze week werd bekend dat Manfred Ugalde de overstap maakt van FC Twente naar Spartak Moskou voor een recordbedrag van 15 miljoen euro. Van wie neemt hij het record over? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Bryan Ruiz

Dusan Tadic

Quincy Promes

Hakim Ziyech 8. De groepsfase van de Afrika Cup zit erop. Welke van deze landen zijn al uitgeschakeld? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> Algerije

Ivoorkust

Nigeria

Ghana 9. Zet deze spelers, die actief zijn op de Azië Cup, op volgorde op basis van marktwaarde. <p>Begin met de speler met de hoogste marktwaarde. </p> Takefusa Kubo (Japan)

Heung-min Son (Zuid-Korea)

Ritsu Doan (Japan)

Mehdi Taremi (Iran) 10. Jürgen Klopp vertrekt na dit seizoen bij Liverpool. Wie was de trainer van Liverpool voordat Jürgen Klopp arriveerde? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Kenny Dalglish

Rafael Benítez

Brendan Rodgers

Roy Hodgson

