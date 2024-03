VZ Weekend Quiz: Welke landen plaatsten zich via de play-offs voor het EK?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

Zin in meer quizvragen? Onze aflevering van VersuZ zit er vol mee!



1. Welk Nederlands stadion buiten de traditionele top 3 is het grootste? Kies het juiste antwoord. AFAS Stadion (AZ)

Gelredome (Vitesse)

Grolsch Veste (FC Twente)

Abe Lenstra Stadion (sc Heerenveen) 2. Welke drie landen hebben zich deze week via de play-offs geplaatst voor het EK? Er zijn meerdere antwoorden goed. Polen

Georgië

Wales

Oekraïne 3. Uit welk land komen de meeste buitenlandse spelers in de Eredivisie? Kies het juiste antwoord. België

Denemarken

Frankrijk

Duitsland 4. Zet de volgende spelers op volgorde van aantal Ballon D'Or-winsten. Begin met de speler die hem het vaakst heeft gewonnen. Cristiano Ronaldo

Johan Cruijff

Ronaldo Luís Nazário de Lima

Zinédine Zidane 5. Welk land miste geen enkel WK? Kies het juiste antwoord. Frankrijk

Brazilië

Engeland

Argentinië 6. Zet de volgende spelers op volgorde van aantal gespeelde Champions League-wedstrijden. Begin met de speler met de meeste wedstrijden. Cristiano Ronaldo

Iker Casillas

Lionel Messi

Karim Benzema 7. Welke speler heeft in de Eredivisie de meeste kansen gecreëerd dit seizoen? Kies het juiste antwoord. Johan Bakayoko

Quinten Timber

Joey Veerman

Calvin Stengs 8. Voor welke club heeft Ian Maatsen nooit gespeeld? Kies het juiste antwoord. Coventry City

Charlton Athletic

Burnley

Barnsley 9. AZ nam deze week Sem van Duijn over van een amateurclub. Van welke club namen zij hem over? Kies het juiste antwoord. Quick Boys

Spakenburg

Katwijk

Excelsior Maassluis 10. Welke club uit de LaLiga is het oudste? Kies het juiste antwoord. Athletic Bilbao

FC Barcelona

Espanyol

Deportivo La Coruña

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties