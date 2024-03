VZ Weekend Quiz: Wat is de enige overgebleven Bundesliga-club in de DFB-Pokal?

1. In dit bizarre seizoen in Duitsland is er nog maar één Bundesliga-club actief in de halve finale van de DFB-Pokal. Welke club is dit? Kies het juiste antwoord. Bayern München

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen 2.Welke spelers zijn twee keer speler van de maand geworden dit Eredivisieseizoen? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Johan Bakayoko

Vangelis Pavlidis

Brian Brobbey

Luuk de Jong 3. Welke club gaf het meeste geld uit in 2023/24? Kies het juiste antwoord. Manchester City

Al-Hilal

Paris Saint-Germain

Chelsea 4. Zet de volgende eindtoernooien op volgorde van wanneer ze zijn gehouden. Begin met het eindtoernooi dat het langst geleden werd gehouden. WK Zuid-Korea/Japan

EK Oekraïne/Polen

EK Frankrijk

WK Rusland 5. Welke (oud-) Eredivisiespits is de gedeeld topscorer aller tijden van de Conference League? Kies het juiste antwoord. Vangelis Pavlidis

Cyriel Dessers

Luis Sinisterra

Eran Zahavi 6. Zet de volgende clubs op volgorde van gemiddelde leeftijd van de selectie. Begin met de club die gemiddeld de jongste selectie heeft. Ajax

AZ

Feyenoord

PSV 7. Welke amateurclub heeft dit KNVB Beker-seizoen de meeste profclubs uitgeschakeld? Kies het juiste antwoord. Hercules

Excelsior Maassluis

Quick Boys

Spakenburg 8. Welk land verloor in de achtste finales van de Champions League de meeste clubs? Kies het juiste antwoord. Spanje

Italië

Duitsland

Portugal 9. Welke Nederlanders hebben hun debuut nog NIET gemaakt voor het Nederlands Elftal? Er zijn meerdere antwoorden goed. Pablo Rosario

Joshua Zirkzee

Timothy Fosu-Mensah

Kjell Scherpen 10. Welk van deze clubs kreeg de meeste doelpunten tegen in de Eredivisie? Kies het juiste antwoord. Ajax

RKC Waalwijk

Fortuna Sittard

PEC Zwolle

