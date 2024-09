VZ Team van de Week: Ruben van Bommel blikvanger in elftal met 1 PSV’er

Speelronde 4 van de Eredivisie zit erop. PSV is nog altijd foutloos na een simpele 3-0 zege op Go Ahead Eagles. AZ won met dezelfde cijfers op bezoek bij RKC Waalwijk (0-3), terwijl FC Twente het onderspit moest delven tijdens het uitduel met FC Utrecht (2-1). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Olivier Boscagli is een graag geziene gast in het Elftal van de Week van Voetbalzone. De 26-jarige centrumverdediger zag zijn gewenste transfer naar Brighton & Hove Albion afketsen, maar legde tegen Go Ahead Eagles onverstoorbaar een puike partij op de mat. 114 van de 127 passes (90 procent) die Boscagli gaf kwamen aan bij een medespeler.

Uitgelicht

Ruben van Bommel wist vrijdagavond voor het eerst dit seizoen uit te blinken bij AZ. Met name zijn tweede doelpunt tegen RKC was van grote klasse. Na een heerlijke pass van teamgenoot Jordy Clasie wist de in Meerssen geboren buitenspeler koelbloedig af te ronden. Aanvoerder Clasie kan eveneens rekenen op een plekje in het VZ Team van de Week.

Nieuwbakken trainer Robin van Persie heeft zijn eerste overwinning als trainer van sc Heerenveen binnen. Spits Ion Nicolaescu wist twee keer te scoren, maar kwam door zijn korte invalbeurt (slechts 24 minuten) niet in aanmerking voor een uitverkiezing. Linksback Mats Köhlert en middenvelder Simon Olsson wisten wel een plekje te veroveren dankzij hun goede spel.

Het VZ Team van de Week: Vasilis Barkas (FC Utrecht); Brayann Pereira (NEC Nijmegen), Nick Viergever (FC Utrecht), Olivier Boscagli (PSV), Mats Köhlert (sc Heerenveen); Jordy Clasie (AZ), Jens Toornstra (FC Utrecht), Simon Olsson (sc Heerenveen); Filip Krastev (PEC Zwolle), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Ruben van Bommel (AZ).