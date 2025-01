VZ Team van de Week: Mohamed Ihattaren, Etienne Vaessen en 1 speler van PSV

Speelronde 20 van de Eredivisie zit er deels op. Ajax, Feyenoord en FC Twente kwamen nog niet in actie, maar PSV wist te winnen van NAC Breda (3-2). AZ beleefde een minder goed weekend en ging in eigen huis onderuit tegen Sparta Rotterdam (1-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV had het zaterdagavond behoorlijk lastig met NAC. Mede dankzij twee doelpunten van Guus Til wisten de Eindhovenaren drie punten over de streep te trekken. Dat levert de goedlachse aanvallende middenvelder een plek op in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Mohamed Ihattaren liet zondag zien dat hij weer met plezier op het veld staat. De Utrechtse linkspoot trapte zijn hoekschoppen scherp en was met een aantal technische hoogstandjes een van de uitblinkers bij RKC Waalwijk. Ook teamgenoten Liam van Gelderen en Tim van de Loo zijn van de partij in het VZ Team van de Week na de belangrijke zege op Willem II (2-0).

Eindelijk was het zover voor Arno Verschueren. De 27-jarige Belg scoorde dit seizoen nog niet, tot zondagavond. In de blessuretijd van het uitduel met AZ was Verschueren verantwoordelijk voor het winnende doelpunt, waardoor Sparta het gat met plek vijftien wist te verkleinen.

Het VZ Team van de Week: Etienne Vaessen (FC Groningen); Jannes Wieckhoff (Heracles Almelo), Liam van Gelderen (RKC Waalwijk), Ivan Mesik (Heracles Almelo), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Tim van de Loo (RKC Waalwijk), Guus Til (PSV), Arno Verschueren (Sparta Rotterdam); Mohamed Ihattaren (RKC Waalwijk), Dylan Vente (PEC Zwolle), Shunsuke Mito (Sparta Rotterdam).