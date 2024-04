VZ Team van de Week: 3 Feyenoorders na vernederende Klassieker

Speelronde 29 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord vernederde Ajax met 6-0, terwijl PSV met 5-1 te sterk was voor AZ. FC Twente won in eigen huis met 2-0 van Fortuna Sittard en NEC overklaste Vitesse in de Gelderse derby (0-3). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Sam Lammers laat bij FC Utrecht zien dat hij nog altijd een uitstekende spits is. De Rangers-huurling was afgelopen zondag tweemaal trefzeker tegen zijn oude club sc Heerenveen. De gretige Lammers scoorde in Friesland voor het vijfde Eredivisie-duel op rij en is momenteel niet te stoppen.

De negentienjarige Yankuba Minteh was dit weekend de grote man in de Klassieker. De Gambiaanse vleugelflitser speelde tegen Ajax de perfecte wedstrijd en was goed voor twee doelpunten en een assist. Minteh en teamgenoot Igor Paixão waren zondag een absolute plaag voor de Amsterdamse defensie, die met het schaamrood op de kaken vertrok uit De Kuip.

Nu NEC het al weken moet doen zonder Dirk Proper, staat Mees Hoedemakers op bij de Nijmegenaren. De 26-jarige Zaandammer staat net als doelman Jasper Cillessen voor de tweede week op rij in het Elftal van de Week van Voetbalzone. In Arnhem brak Hoedemakers de ban voor NEC, waarna het elftal van trainer Rogier Meijer uitliep naar een 0-3 uitzege.

Jasper Cillessen (NEC); Robin Pröpper (FC Twente), Justin Hoogma (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Feyenoord); Mees Hoedemakers (NEC), Odysseus Velanas (PEC Zwolle), Joey Veerman (PSV); Yankuba Minteh (Feyenoord), Luuk de Jong (PSV), Sam Lammers (FC Utrecht), Igor Paixão (Feyenoord).