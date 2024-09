VZ Team van de Week: FC Twente hofleverancier; 2 spelers van Feyenoord

Speelronde 6 van de Eredivisie zit erop. PSV won met 1-3 van Fortuna Sittard, Feyenoord was in eigen huis met 2-0 te sterk voor NAC Breda en FC Twente haalde uit op bezoek bij Almere City (0-5). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

In-beom Hwang liet deze week direct zien een absolute versterking te zijn voor Feyenoord. De Zuid-Koreaan speelde tegen NAC als ‘moderne zes’ en was zowel verdedigend als aanvallend van grote waarde. Het lijkt erop dat Hwang zich razendsnel thuis voelt in De Kuip.

Uitgelicht

Sem Steijn mag zich momenteel topscorer van Nederland noemen. De 22-jarige Hagenees was zondag in Almere andermaal goed voor twee treffers, waardoor hij nu al op zes doelpunten staat. Niet alleen Steijn speelde goed namens Twente, want ook vleugelverdedigers Bart van Rooij en Anass Salah-Eddine hebben een plaatsje opgeëist in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Mohamed Nassoh maakte zaterdagavond zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. De Eindhovenaar gaf tegen RKC direct ook zijn eerste assist op het hoogste niveau, waardoor hij een grote bijdrage leverde aan de 1-2 uitzege van Sparta. Als Nassoh zijn goede spel vaker gaat koppelen aan rendement, zal Het Kasteel zeker niet zijn eindstation zijn.

Het VZ Team van de Week: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Bart van Rooij (FC Twente), Thomas Beelen (Feyenoord), Joris Kramer (Go Ahead Eagles), Anass Salah-Eddine (FC Twente); In-beom Hwang (Feyenoord), Sem Steijn (FC Twente), Enric Llansana (Go Ahead Eagles); Ibrahim Sadiq (AZ), Mohamed Nassoh (Sparta Rotterdam), Malik Tillman (PSV).