VZ Team van de Week: De ketchupfles van Troy Parrott en 2 spelers van PSV

Speelronde 5 van de Eredivisie zit erop. AZ vernederde sc Heerenveen met 9-1, terwijl PSV in eigen huis te sterk was voor NEC Nijmegen (2-0). Beide clubs liepen uit op Feyenoord, dat niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij FC Groningen. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Olivier Boscagli speelde andermaal een uitstekende wedstrijd namens PSV. De Monegask is niet de enige verdediger van de Eindhovenaren die zich wist te onderscheiden. Ook Belg Matteo Dams (20) liet zich tegen NEC van zijn beste kant zien. De vraag is nu of Peter Bosz het aandurft om zijn pupil op te stellen in de Champions League tegen Juventus.

Uitgelicht

NAC-rechtsback Cherrion Valerius is bezig aan een uitstekende seizoensstart. Nadat de achttienjarige Rotterdammer eerder al uitblonk tijdens de 2-1 zege op Ajax, verkeerde hij ook zaterdag tegen Fortuna Sittard (1-0 winst) in uitstekende vorm. De gretige Valerius laat tijdens de terugkeer in de Eredivisie zien dat NAC waarschijnlijk niet zijn plafond gaat zijn.

Troy Parrott is eindelijk los bij AZ. De Ierse spits was afgelopen weekend de verpersoonlijking van de ouderwetse ketchupflestheorie. Waar Parrott in zijn eerste vier duels namens AZ niet wist te scoren, was hij tegen Heerenveen liefst viermaal trefzeker. Goed voor zijn gemiddelde, maar ook voor een plek in het Elftal van de Week van Voetbalzone!

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Cherrion Valerius (NAC Breda), Jan Van den Bergh (NAC Breda), Olivier Boscagli (PSV), Matteo Dams (PSV); Jordy Clasie (AZ), Ringo Meerveld (Willem II), Sven Mijnans (AZ); Ibrahim Sadiq (AZ), Troy Parrott (AZ), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).