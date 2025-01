Vurnon Anita duikt plotseling op bij Nederlandse club; Jerson Cabral krijgt ook de kans

Vurnon Anita traint momenteel mee met FC Volendam, zo meldt NH Nieuws. De 35-jarige middenvelder zit al een half jaar zonder club na een lucratief avontuur bij Al-Orobah in Saudi-Arabië. De eveneens transfervrije aanvaller Jerson Cabral (34) sluit volgende week aan.

Eind juni liep het contract van Anita bij Al-Orobah af. In totaal speelde de controleur 33 officiële wedstrijden namens de Saudische tweededivisionist, waarin de rechtspoot goed was voor 2 doelpunten en 2 assists.

Anita en Cabral hebben Volendam zelf benaderd voor een proefperiode, zo vertelt technisch directeur Patrick Busby. “We gaan kijken hoe ze ervoor staan. Onze selectie is goed bezet, maar we kijken of we elkaar kunnen helpen.”

Cabral zit al sinds januari 2024 zonder club. De linksbenige rechtsbuiten was voor het laatst actief bij PS Kalamata, dat uitkomt op het tweede niveau van Griekenland.

Volgens Busby staat de aanwezigheid van Anita en Cabral los van de situatie rondom Elvis Manu. De 31-jarige aanvaller is sinds eind november afwezig, nadat bekend werd dat hij een acuut doelwit is van criminelen.

Busby geeft aan dat Volendam later deze week zal berichten over Manu. De Dordrechter ligt nog tot juni 2025 vast in het Kras Stadion.

Volendam verzamelde al 40 punten en staat na 20 wedstrijden bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Palingboeren hopen komend seizoen weer actief te zijn in de Eredivisie.