Vrouwelijke scheidsrechter (24) in Turkije levenslang geschorst na uitgelekte sekstape met official (61)

Het Turkse voetbal is in de ban van een seksschandaal. De vrouwelijke scheidsrechter Elif Karaarslan (24) is levenslang geschorst door de Turkse voetbalbond (TFF), nadat er een tape van haar is uitgelekt waarop zij geslachtsgemeenschap heeft met scheidsrechtersbaas Orhan Erdemir (61).

Karaarslan besloot zich op jonge leeftijd op een carrière als scheidsrechter te richten, nadat zij wegens blessures niet wist door te breken bij de vrouwentak van Besiktas. Nu komt ook haar scheidsrechterloopbaan in Turkije snel ten einde. De TFF heeft Karaarslan levenslang geschorst vanwege de beelden, die het hele internet overgaan.

De vrouwelijke arbiter zelf ontkent een van de personen op de tape te zijn. “Ik heb juridisch gezien een lange weg te gaan, maar ik zal het ondergaan op de sterkste en meest robuuste manier. Ik kijk uit naar jullie volledige support en liefde in dit proces. Tot het laatste zal ik vechten tegen deze beslissing”, aldus Karaarslan, die op Instagram liefst 400.000 volgers heeft.

Karaarslan krijgt ondersteuning van een team advocaten. Het officiële statement is inmiddels ook naar buiten gebracht. “Een gemonteerde video is gepubliceerd op sociale media, compleet gemaakt met AI vanaf iemand anders account. Rekening houdend met deze montagevideo, gemaakt met kwaadaardige en opzettelijke bedoelingen, vormt deze een bedreiging voor iedereen in de toekomst.”

Op de beelden was de Instagramnaam van Karaarslan (@elifkaraarslan_17) linksboven te zien, waardoor het leek alsof de video vanuit haar persoonlijke account via dat platform is verstuurd. De Turkse zelf zegt nu dus dat dit met AI bewerkt is.

Ook Erdemir heeft inmiddels van zich laten horen. Hij geeft aan dat hij geen toestemming heeft gegeven voor de video en dat zijn carrière voorbij is. “De eer van familie, mijn sociale contacten en de gemeenschap van scheidsrechters is weg. Naast de financiële schade is de emotionele schade niet te beschrijven.”

Erdemir was een gewaardeerd scheidsrechter in het Turkse voetbal, die tussen 1999 en 2002 ook Europees actief was namens de FIFA en UEFA. Of Karaarslan ooit nog terugkeert als scheidsrechter in Turkije is nog maar de vraag.