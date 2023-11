Vrouw van Cesc Fabregas reageert op affaire-geruchten rond Lionel Messi

Zondag, 26 november 2023 om 13:37 • Bart DHanis • Laatste update: 13:58

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Lionel Messi heeft geen affaire met journaliste Sofia Martínez, zo verzekert de vrouw van Cesc Fàbregas, Daniella Semaan. Het Braziliaanse Direto Do Miolo schrijft dat Messi in een huwelijkscriris met zijn vrouw Antonella Roccuzzo verkeert omdat de Argentijnse superster een affaire heeft met Martínez. Dat is dus niet waar volgens Semaan.

Het Braziliaanse medium schrijft op X dat Roccuzzo en Messi zelfs op het punt staan om uit elkaar te gaan. Messi zou Martínez hebben ontmoet tijdens het WK in Qatar, waar de journaliste Messi in een emotioneel interview namens haar land bedankte voor de WK-overwinning.

Ook bij het Ballon d’Or-gala van vorige maand was de Argentijnse journaliste aanwezig en nam ze een interview met de winnaar van de prestigieuze prijs af. Op X en TikTok gaan beelden rond van Messi, die tijdens het gala vermeend verliefd haar kant op kijkt.

Semaan, vrouw van Fàbregas reageert op het bericht dat er niks van waar is. Fàbregas en zijn vrouw zijn goede vrienden van de familie-Messi en zij haalt op Instagram dan ook hard uit naar het roddelblad: “Wat voor een nutteloos medium is dit eigenlijk? Hier is echt niets van waar!”

Messi en Roccuzzo zijn allebei opgegroeid in Rosario en kennen elkaar al sinds Messi vijf jaar oud is. Het stel is inmiddels al vijftien jaar samen. Ze trouwden in 2017 en zijn ouders van drie zoons: Thiago, Mateo en Ciro.

Op de foto is Messi te zien met journaliste Martínez. In het rondje staat zijn vrouw Roccuzzo.