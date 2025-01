Vrouw Kai Havertz ontvangt doodsbedreiging na bekerblamage Arsenal tegen Manchester United

Het internet laat zich van zijn slechtste kant zien na de uitschakeling van Arsenal in de derde ronde van de FA Cup. Sophia Havertz, de vrouw van Kai Havertz, openbaart enkele schokkende berichten die zij ontving na de nederlaag van zondag tegen Manchester United.

''Ik hoop dat je een miskraam krijgt'', zo valt te lezen op een screenshot dat de vrouw van de Duitse aanvaller deelt op Instagram Stories. Iemand anders bedreigt de ongeboren baby van de Duitsers. ''Ik kom naar je huis toe en slacht je baby af. Dat is geen grap, wacht maar af.''

Sophia Havertz, die in november wereldkundig maakte dat ze in verwachting is van haar eerste kind, kan de haatberichten nauwelijks geloven. ''Aan iedereen die denkt dat het oké is om zoiets te schrijven. Dit is zó schokkend voor mij. Ik hoop echt dat je je kapot schaamt.''

Het 25-jarige model voegt daar via Instagram Stories aan toe. ''Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Maar alsjeblieft, toon wat meer respect. We kunnen veel beter dan dit.''

Kai Havertz beleefde een zondag om heel snel te vergeten. Bij een 1-1 stand miste de aanvaller van Arsenal van dichtbij een opgelegde kans. Ploeggenoot Martin Ødegaard wist een strafschop niet te benutten en Leandro Trossard werd op de doellijn gestuit door Matthijs de Ligt.

Manchester United hield met tien man stand, na rood voor Diogo Dalot, en wist een verlenging uit het vuur te slepen. Ook hierin wist Arsenal niet het verschil te maken, waardoor een strafschoppenserie noodzakelijk was in Noord-Londen.

In de penaltyserie was Kai Havertz de enige speler die een strafschop zag worden gestopt. Joshua Zirkzee schoot Manchester United vervolgens naar de volgende ronde in de FA Cup. In de vierde ronde is het Leicester City van Ruud van Nistelrooij de opponent.