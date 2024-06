Vroege clash tussen Slot en Ten Hag in nieuwe Premier League-seizoen

Vroege clash tussen Slot en Ten Hag: Manchester United en Liverpool in speelronde 3 van Premier League tegenover elkaar

Manchester United trapt het nieuwe Premier League-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Fulham. De ploeg van Erik ten Hag mag op vrijdag 16 augustus voor het eerst aan de bak. Ook volgt er al snel een clash met het Liverpool van Arne Slot.

United dient op 16 augustus als gastheer voor de openingswedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen. Op 24 augustus nemen the Mancunians het op tegen Brighton & Hove Albion, waarna de derde wedstrijd de clash tegen Slot zal zijn.

Voor Slot begint het nieuwe seizoen op zaterdag 17 augustus met een uitwedstrijd tegen Ipswich Town. De nummer twee van het afgelopen Championship-seizoen wist net als Leicester City rechtstreeks te promoveren naar de Premier League.

Absolute kraker op de eerste speeldag is het duel tussen Chelsea en Manchester City, dat op zondag vanaf 16.30 uur aanvangt. Decor is Stamford Bridge.

Voor Ten Hag zijn goede resultaten in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen cruciaal om de druk op zijn positie te verlichten. Even leek de in Haaksbergen geboren oefenmeester te worden ontslaan, maar beide partijen hebben de intentie om langer door te gaan.

Manchester United speelt op Boxing Day tegen Wolverhampton Wanderers en op 29 december thuis tegen Newcastle United. De eerste Manchester Derby vindt plaats op 14 december in het Etihad Stadium.

In totaal telt de Premier League komend seizoen 380 wedstrijden, verdeeld over 38 speelrondes. Naast Ipswich Town en Leicester wist ook Southampton zijn terugkeer naar de Premier League te bezegelen.

Voor Luton Town, Burnley en Sheffield United viel afgelopen seizoen het doek. Zij bewandelen de omgekeerde weg en zijn volgend seizoen actief op het tweede niveau in Engeland.

Topwedstrijden Manchester United:

Zaterdag 31 augustus: Liverpool (thuis)Zaterdag 2 november: Chelsea (thuis)Dinsdag 3 december: Arsenal (uit)Zaterdag 14 december: Manchester City (uit)Zaterdag 4 januari: Liverpool (uit)Zaterdag 8 maart: Arsenal (thuis)Zaterdag 5 april: Manchester City (thuis)Zondag 18 mei: Chelsea (uit)

Topwedstrijden Liverpool:

Zaterdag 31 augustus: Manchester United (uit)Zaterdag 19 oktober: Chelsea (thuis)Zaterdag 26 oktober: Arsenal (uit)Zaterdag 30 november: Manchester City (thuis)Zaterdag 4 januari: Manchester United (thuis)Zaterdag 22 februari: Manchester City (uit)Zaterdag 3 mei: Chelsea (uit)Zaterdag 10 mei: Arsenal (thuis)