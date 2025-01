Vrij baan lonkt voor Andries Noppert na nieuws uit Argentinië

Een transfer naar Argentinië is een stapje dichterbij gekomen voor Andries Noppert. De cultsluitpost die bij sc Heerenveen mag vertrekken bevestigde reeds dat hij interesse geniet van San Lorenzo en juist die club had dinsdag keepersnieuws te melden.

De laagvlieger uit Argentinië moet het namelijk enkele maanden doen zonder Facundo Altamirano, normaliter de eerste keus onder de lat in Buenos Aires. Hij heeft een breuk in zijn ellepijp opgelopen en doet zodoende onbedoeld de deur open voor een concurrent.

Het keepersbestand van San Lorenzo bestaat verder alleen uit Orlando Gil en dus zal de club op zoek zijn naar een nieuwe keeper. Voor zover het dat nog niet was, want de naam van Noppert werd al langer aan San Lorenzo gelinkt.

Afgelopen weekeinde gaf de man die op het WK in Qatar, waar hij nota bene werd uitgeschakeld door latere wereldkampioen Argentinië, de eerste doelman was van Oranje al toe dat hij Argentijnse interesse geniet. "Ze hebben zich gemeld bij mijn zaakwaarnemer", vertelde Noppert aan ESPN.

"Dat is heel erg positief, maar ze hebben zich nog niet bij de club gemeld." Zelf zou de Tower from De Jouwer graag de overstap naar Zuid-Amerika maken.

"Ik wil graag spelen. Het is een eer dat zo’n club naar je toekomt. Wat daar op de tribune allemaal gebeurt... Dat is echt een gekkenhuis. Ik heb filmpjes gekeken en ik moet eerlijk zeggen: dat past wel heel erg bij mij", verklaart Noppert zijn enthousiasme. "Het is een eer dat ze bij mij uitkomen. Het is aan de andere kant van de wereld, maar het past in het plaatje."

In Heerenveen lijkt Noppert ondertussen uitgespeeld. Hoofdtrainer Robin van Persie gaf de doelman zesmaal de kans dit seizoen, maar raakte niet onder de indruk en vervolgt het seizoen vermoedelijk met Mickey van der Hart en mogelijk een nog aan te trekken sluitpost.