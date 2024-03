‘Vriendin Cristiano Ronaldo voedt speculaties over pensioenplan van Portugees’

In media over de hele wereld is men in de ban van een fragment van Georgina Rodríguez, de partner van Cristiano Ronaldo. Rodríguez hintte bij de Paris Fashion Week op een mogelijk naderend pensioen van de Portugese superster.

Onder meer Mundo Deportivo pakt uit met de beelden. Op de beelden is te zien hoe de vriendin van Ronaldo praat tegen een andere vrouw en het heeft over de aanvaller van Al-Nassr.

Georgina Rodriguez at Paris Fashion Week yesterday on Cristiano Ronaldo’s future:



??? “Cristiano one more year, then it’s over. Maybe two, I don't know.” ??



[via @ArobaseGiovanny]

pic.twitter.com/DPT7rtqznQ — CentreGoals. (@centregoals) March 3, 2024

Bronnen menen op de video te horen hoe Rodriguez zegt: 'Cristiano, nog een jaar. Misschien twee, ik weet het niet.' Het is niet helemaal duidelijk wat de precieze context is waarin het gesprek plaatsvond.

Het is echter mogelijk dat Rodríguez het heeft over de nabije pensioenplannen van Ronaldo. Op die manier interpreteren veel buitenlandse mediakanalen het in ieder geval wel.

Ronaldo vierde onlangs zijn 39e verjaardag. De Portugees schiet nog steeds met scherp in de Saudische competitie, daar hij dit seizoen al 22 goals en 9 assists in competitieverband noteerde.

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar heeft in het verleden meerdere malen uitgesproken voornemens te zijn om zolang zijn lichaam het toestaat te willen blijven voetballen.

Het liefst blijft hij tot diep in zijn veertiger jaren het spelletje spelen. De aanvoerder van Al-Nassr is bij de Saudische ploeg bezig aan zijn tweede seizoen. Deze zomer speelt Ronaldo mogelijk zijn laatste internationale eindtoernooi, als Portugal in Duitsland probeert beslag te leggen op het EK.

