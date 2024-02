47-voudig Zweeds international Olsson getroffen door acute hersenaandoening

Kristoffer Olsson is getroffen door een acute hersenaandoening, zo maakt zijn club FC Midtjylland bekend. De 28-jarige middenvelder is vorige week opgenomen in het ziekenhuis en ligt sindsdien aan de beademing.

"Omdat er steeds meer geruchten de ronde doen over de recente afwezigheid van Kristoffer Olsson, zijn we genoodzaakt hierover te communiceren”, valt te lezen in het statement van Midtjylland.

Olsson ontbrak in de competitiewedstrijden tegen Brøndby IF en Aarhus GF. De middenvelder was vorige week dinsdag thuis, toen hij het bewustzijn verloor en werd overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

"Kristoffer is getroffen door wat op een acute aandoening aan de hersenen lijkt", aldus Midtjylland. "Dit is niet veroorzaakt door zelfverminking of andere externe factoren. Iedereen bij de club is diep geraakt door deze plotselinge ziekte, onze gedachten en steun gaan uit naar Kristoffer en zijn familie."

Olsson stond tussen 2013 en 2015 onder contract bij Arsenal, maar wist bij the Gunners niet door te breken. Via AIK, FK Krasnodar en RSC Anderlecht keerde hij afgelopen zomer terug bij Midtjylland, de club die hem in 2015 overnam van Arsenal.

Olsson kwam 47 keer in actie voor de nationale ploeg van Zweden en was vanaf 2019 een vaste waarde in de ploeg van bondscoach Janne Andersson. Hij maakte onderdeel uit van de ploeg die zich plaatste voor het EK van 2020.

"We vragen respect van eenieder zodat Kristoffer, zijn familie en de dokters de nodige rust krijgen. Tot we meer info hebben zullen we ook niet communiceren", sluit Midtjylland af.

