Voorspel de winnaar bij de kraker PSV - Feyenoord en pak 50x je inzet!

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij koploper PSV. Pakken de Rotterdammers drie belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats, of vervolgen de Eindhovenaren de ongeslagen reeks?

PSV had afgelopen weekeinde helemaal niets te duchten van PEC Zwolle, dat met 1-7 werd verslagen. Luuk de Jong tekende voor een hattrick en de topschutter van de koploper is met 22 goals topscorer in de Eredivisie. De Jong wil ook tegen Feyenoord dolgraag scoren, dus de Rotterdammers zijn gewaarschuwd.

Feyenoord daarentegen had het een stuk lastiger op bezoek bij Almere City FC. Yankuba Minteh zorgde voor de verlossing in de slotfase door twee keer te scoren: 0-2. Het elftal van trainer Arne Slot staat hierdoor tien punten achter PSV, waardoor het kampioenschap nog niet helemaal uit het zicht is verdwenen.

