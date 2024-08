Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Noemenswaardige afwezigen zijn Daley Blind (gestopt), Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Jan Paul van Hecke en Crysencio Summerville debuteren.

Oranje neemt het op zaterdag 7 september in het Philips Stadion op tegen Bosnië en Herzegovina. Drie dagen later staat het treffen met Duitsland op het programma. Dat duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Het Nederlands elftal zit ook bij Hongarije in de poule in de Nations League. De Hongaren zijn op vrijdag 11 oktober de tegenstander in Budapest.

Blind

Van Daley Blind was al bekend dat hij niet meer opgenomen zou worden in de voorlopige selectie. De 34-jarige linkspoot zette eerder deze week een punt achter zijn interlandloopbaan na ‘een goed gesprek’ met de bondscoach. Ook wees Blind naar ‘de nieuwe, talentvolle generatie die zich aandient’.

De geboren Amsterdammer eindigt zijn loopbaan bij Oranje met 108 interlands. Blind maakte zijn debuut op 22-jarige leeftijd onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal in een oefenduel met Italië. De mandekker was onderdeel van de Oranje-selectie op het WK van 2014 en 2022 en op het EK van 2021 en 2024.