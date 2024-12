Voormalig Willem II-talent Sam Tel zoekt donornier: 'Mijn leven nieuw leven inblazen'

Sam Tel (22), voormalig belofte van Feyenoord, FC Utrecht en Willem II, moest in 2022 zijn droom om profvoetballer te worden opgeven. Bij de voormalig verdediger werd een nierziekte vastgesteld, wat nu de reden vormt om op zoek te zijn naar een donornier.

Tel doet zijn emotionele verhaal in gesprek met ESPN. "Ik kreeg last van mijn achillespezen, ging aan de fysiotherapie, dry needling, alles. Maar het bleef terugkomen. Toen ben ik even teruggezet naar de Onder 21 (van Willem II, red.), maar ik merkte dat het niet beter ging worden."

"We hadden een korte winterstop en toen ben ik bloed gaan prikken. Dat was niet goed", vertelt Tel, die nooit zijn profdebuut wist te maken, voor de kerstboom. "Het leek al heel snel op nierfalen en ik had ervaring met mijn broer, die een beetje de zelfde uitslagen had, dus dat zag er niet goed uit. De droom die ik had en waarvoor ik een contract had getekend, die was niet mogelijk."

Voor het nieuwe jaar heeft Tel één wens. "Het leren kennen van mijn nieuwe zelf, mijn nieuwe ik. Ik hoop dat ik nieuw leven in mijn eigen leven kan blazen en daarvoor heb ik een donornier nodig."

"Ik heb bloedgroep O-negatief. Man, vrouw, jong of oud, dat maakt niet uit. Als je maar gezond bent en goed werkende nieren hebt", doet de gestopte voetballer een oproep. "Je kan goed leven met één nier. Dat zie ik bij de nierdonor van mijn broer: daar gaat het supergoed mee. Zij zijn beste vrienden geworden zelfs."