Voormalig profvoetballer Serhat Akin in zijn voet geschoten na kritische uitlatingen

Voormalig profvoetballer Serhat Akin is donderdagavond bij een gewapende aanval in zijn voet geschoten. De oud-aanvaller zou een doelwit zijn geweest wegens zijn recente kritische uitlatingen over Fenerbahçe-voorzitter Ali Koç.

Akin is door ongeïdentificeerde aanvallers in het Kavacik-district in Istanbul aangevallen. De 43-jarige Akin heeft op sociale media zelf een bloederige foto gedeeld van de gebeurtenis. Akin werd naar een privéziekenhuis vervoerd en maakt het naar omstandigheden goed.

Akin werkt tegenwoordig als analist en verliet een televisiestudio na afloop van het Europa League-duel Fenerbahçe - Union Sint-Gillis (2-1). Onderweg naar huis werd hij belaagd door de aanvallers, die het naar alle waarschijnlijkheid op Akin gemunt hadden na zijn recente uitspraken over Koç.

Na de verloren derby tegen Galatasaray (1-3) afgelopen weekend ging Akin los op Koç. Zo stelde hij dat Koç nul titels in zes jaar tijd heeft gewonnen, en dat de voorzitter de club moet verlaten. Ook vindt Akin dat de supporters zich meer tegen Koç moeten keren, en dat de voorzitter niet genoeg geld uitgeeft.

De Turkse voetbalbond heeft gereageerd op aanval. "Wij hebben met droefenis vernomen dat voormalig nationaal elftalspeler Serhat Akin gewond is geraakt aan zijn voet als gevolg van een gewapende aanval. Wij veroordelen de afschuwelijke aanval ten zeerste en wensen Serhat Akin een spoedig herstel."

Ook Fenerbahçe laat weten dat het de aanval op Akin veroordeelt. "Wij wensen hem een spoedig herstel. Wij verwachten dat de daders zo snel mogelijk ter verantwoording worden geroepen voor de rechter."

Akin speelde gedurende zijn spelerscarrière vijf jaar voor Fenerbahçe, tussen 2000 en 2005. Nadien droeg hij het shirt van onder meer Anderlecht, FC Köln en Karlsruher. Ook speelde hij zestien keer voor het nationale elftal van Turkije.