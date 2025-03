Voormalig international ziet drie zonen in zijn voetsporen treden: ‘Daar is hij ook gescout’

Ruben Schaken ziet zijn zonen mogelijk in zijn voetsporen treden. Kiryano (16) heeft een profcontract bij sc Heerenveen, Jerayno (15) maakt komende zomer de overstap naar Feyenoord en Devayo (6) loopt stage bij Feyenoord en Ajax.

Kiryano en Jerayno zetten hun eerste stappen op het trainingsveld van SVO in hun woonplaats Lelystad, waarna ze de overstap maakten naar PEC Zwolle. Daarna gingen de broers ieder hun eigen weg. Kirayno trok het rood en wit van Feyenoord aan, Jerayno ging naar de rivaal in Amsterdam.

Kirayno maakte in 2018 de overstap naar Heerenveen en tekende in december 2024 zijn eerste profcontract bij de Friezen tot 2028. “Kirayno is een snelle en explosieve rechtsbenige buitenspeler, die makkelijk passeert en ook steeds meer rendement krijgt in assists en doelpunten. Wij zijn er van overtuigd dat hij zich hier nog verder kan ontwikkelen”, schreef de club destijds.

Zijn jongere broertje maakte drie seizoenen geleden de overstap van Ajax naar Heerenveen. “Ik had af en toe een paar akkefietjes met de trainer bij Ajax, waarna ik naar Heerenveen ging. Dat mijn broer hier al speelde, heeft wel meegespeeld om hierheen te komen”, liet hij in een interview met het supportersmagazine van de club weten.

De jeugdinternational van Oranje Onder 16 speelt bij Heerenveen een lichting hoger samen met zijn oudere broer in de Onder 17. De buitenspeler maakte indruk in Friesland en kon rekenen op interesse van de gehele traditionele top drie.

Vader Schaken laat in gesprek met RTV Rijnmond weten dat de aanvaller Heerenveen komende zomer gaat inruilen voor Feyenoord. “Ik heb er zelf vijf jaar gespeeld en niets kan tippen aan Feyenoord.”

“Ik heb heel veel verhalen aan de jongens verteld over de sfeer en de opkomst. Als je in dat stadion mag spelen, dat het luik omhoog gaat. Dat is ongekend, die verhalen blijven bij hen hangen en hopelijk gaan ze dat ook ooit meemaken”, aldus de zevenvoudig international van Nederland.

Jongste telg Devayo lijkt net als zijn oudere broers een mooie toekomst tegemoet te gaan. “Devayo was net begonnen bij BFC in Bussum. Maar na twee weken voetballen werd hij al gescout door Ajax”, laat een trotse Schaken weten. “Daar loopt hij al in het vierde blok stage. En volgende week gaat hij ook op stage bij Feyenoord, want daar is hij ook gescout. Dat is hartstikke leuk voor hem!"