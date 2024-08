Voormalig Feyenoord-spits Dylan Vente keert definitief terug in de Eredivisie en kijkt uit naar 'hele mooie wedstrijd' van dit weekend

Dylan Vente speelt dit seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 25-jarige spits komt op huurbasis over van het Schotse Hibernian FC en keert zodoende na een jaar alweer terug in zijn geboorteland.

“Ik ben blij om terug te zijn in Nederland en bij PEC Zwolle mijn terugkeer te maken in de Eredivisie”, laat Vente optekenen op de website. “Ik ben vastberaden om mezelf en de ploeg dit seizoen een dienst te bewijzen.”

“Komend weekend staat er gelijk al een hele mooie wedstrijd (PEC Zwolle – Feyenoord, red.) op het programma. Kortom: ik heb heel veel zin om te beginnen bij mijn nieuwe club en kennis te maken met iedereen”, aldus de aanvalsleider.

Gerry Hamstra, technisch directeur van de Zwollenaren, is in zijn nopjes met de komst van Vente. “We zijn heel blij dat Dylan ons dit seizoen komt versterken. Met zijn komst hebben we een pure aanvaller aan de selectie toegevoegd. Hij kent de Eredivisie en heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. We wensen Dylan veel succes in Zwolle.”

Vente vertrok vorig jaar zomer na twee productieve jaren bij Roda JC voor ruim een miljoen euro naar Schotland. Bij Hibernian kwam de geboren Rotterdammer in zijn eerste seizoen tot 8 doelpunten en 4 assists in 37 duels.

Concurrentie

In de provinciehoofdstad van Overijssel zal Vente moeten gaan concurreren met twee andere spitsen: Apostolos Vellios en de van Vitesse overgekomen Thomas Buitink.

Lennart Thy, die de afgelopen jaren de aanvalsleider was bij PEC, heeft zijn carrière inmiddels vervolgd in Singapore. Hij draagt nu het shirt van Lion City Sailors.