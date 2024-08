Voormalig AZ’er Thomas Ouwejan keert na vier seizoenen terug in de Eredivisie

NEC Nijmegen gaat de defensie versterken met Thomas Ouwejan, zo meldt journalist Sander Janssen namens Voetbal International. De 27-jarige linksback uit Alkmaar komt transfervrij over van Schalke 04.

Ouwejan wordt op korte termijn medisch gekeurd in Nijmegen. Deze zomer liep de linkspoot uit zijn contract bij Schalke, waar hij drie seizoenen gespeeld heeft. Bij NEC keert Ouwejan terug in de Eredivisie.

Eerder speelde Ouwejan in die competitie namens AZ, de club uit zijn geboortestad. In totaal speelde hij 110 officiële duels in Alkmaarse dienst, waarin de vleugelverdediger goed was voor 3 doelpunten en 14 assists.

Bij AZ moest Ouwejan op een gegeven moment tweede viool spelen achter Owen Wijndal, waarna hij werd gestald bij Udinese. In het seizoen 2021/22 huurde Schalke hem van AZ. Met de club uit Gelsenkirchen werd Ouwejan kampioen van de 2. Bundesliga, waarna hij voor 2 miljoen euro definitief werd overgenomen.

Na 77 officiële wedstrijden in het shirt van Schalke kwam er deze zomer een einde aan het Duitse avontuur van Ouwejan. In totaal wist hij vijf keer te scoren en zestien assists af te leveren. De Duitse website Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 1,5 miljoen euro.

Bij NEC gaat Ouwejan concurreren met Calvin Verdonk. Ook komt hij in Nijmegen een oude bekende tegen. In Udine speelde hij vier jaar geleden een seizoen samen met routinier Bram Nuytinck.

Volgens Janssen is NEC nog niet klaar op de transfermarkt. “NEC zoekt nog naar extra aanvallers. Vooral de spitspositie behoeft versterking. Koki Ogawa is daar op de weg terug van een blessure, maar de Japanner is de enige echte spits in de selectie van trainer Rogier Meijer.”