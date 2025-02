Udinese-trainer Kosta Runjaic was vrijdagavond niet te spreken over het gedrag van Lorenzo Lucca tijdens het uitduel met Lecce (0-1 winst). De voormalig Ajacied was verantwoordelijk voor het winnende doelpunt, maar werd al na 36 minuten gewisseld.

Na een half uur kreeg Udinese een penalty in Stadio Via del Mare. Aanvoerder Florian Thauvin (32) is normaliter de aangewezen man om dit klusje te klaren, maar daar had de 24-jarige Lucca maling aan.

De boomlange Italiaan pakte de bal en weigerde deze af te geven aan zijn ervaren teamgenoot, die stomverbaasd toekeek. Lucca schoot de penalty vervolgens feilloos in de linkerbovenhoek.

Geen enkele teamgenoot vierde het doelpunt met Lucca. Ook Runjaic was niet blij met zijn spits. Vier minuten later moest Lucca plaatsmaken voor de twintigjarige Iker Bravo, toen hij door zijn coach naar de kant gehaald werd.

Uiteindelijk werd Lucca de matchwinner met zijn doelpunt, maar de enkelvoudig international heeft zich niet populair gemaakt bij Udinese. Op de persconferentie na afloop was Runjaic furieus over zijn gedrag.

“Waarom ik Lucca gewisseld heb? Ik hou niet van mensen die regels niet respecteren. Thauvin is mijn penaltynemer, we hebben een duidelijk hiërarchie”, aldus de geboren Oostenrijker.

Runjaic lijkt vergevingsgezind. “Dit soort dingen gebeuren in voetbal. We lossen het wel op als team.” Lucca is bezig aan een goed seizoen bij Udinese. De voormalig huurling van Ajax was in 28 officiële wedstrijden al 12 keer trefzeker.