Volgende serieuze versterking dient zich aan voor Indonesië: 'We hebben contact'

Miliano Jonathans overweegt om international te worden van Indonesië, zo heeft hij vrijdagavond aangegeven in gesprek met ESPN. De aanvaller van Vitesse, uitblinker in de Keuken Kampioen Divisie, heeft contact met de Indonesische voetbalbond.

Jonathans gaf vrijdagavond andermaal zijn visitekaartje af bij Vitesse door in het uitduel met FC Den Bosch (4-2) tweemaal op schitterende wijze te scoren. Genoeg voor een zege was het echter niet. Na afloop kwam de vraag hoe hij aankijkt tegen een interlandcarrière voor Indonesië.

"We hebben contact. De deur staat op een kier, ik sluit niks uit", aldus Jonathans. "Ik kom terug van een zware blessure. Mijn voornaamste doel was om dit seizoen fit te beginnen en dat vol te houden. Aan het einde van het seizoen kunnen we zien wat de mogelijkheden zijn."

Reactie op uitduel met FC Den Bosch

Het duel tussen Den Bosch en Vitesse stond vrijdagavond bol van de ongeregeldheden. Na een doelpunt van Vitesse vlak voor rust zorgden bekers op het veld voor een onderbreking. Tijdens de pauze stormden gemaskerde mannen het veld op, wat leidde tot de nodige chaos.

Uiteindelijk werd de wedstrijd uitgespeeld en trok Den Bosch na een spannende slotfase aan het langste eind. "Het was een hele rare avond", aldus Jonathans. "We balen ontzettend dat we verloren hebben en dat is op dit moment het enige dat telt.

De onderbreking noemt Jonathans 'heel vervelend'. "Je wordt koud, moet opnieuw opwarmen, dat is gewoon heel vervelend. We zeiden tegen elkaar dat we scherp moesten beginnen toen we uit de kleedkamer kwamen. We balen hier ontzettend van."

Vitesse is door de nederlaag de nieuwe hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John van den Brom wist dit seizoen pas twee keer te winnen. FC Den Bosch is de verrassende koploper.