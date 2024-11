Volgende afmelding bij Jong Oranje; Reiziger roept geen vervanger op

Jong Oranje heeft opnieuw te maken met een afmelding: Youri Regeer moet vanwege ziekte de komende interlandperiode missen, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. Bondscoach Michael Reiziger heeft aangegeven geen vervanger op te roepen voor Regeer.

Jong Oranje komt donderdagavond vriendschappelijk in actie tegen Jong Slowakije. Maandag wacht een ontmoeting met Jong Engeland. De ploeg van Reiziger doet dat met veel afwezigen.

Eerder deze week meldde Couhaib Driouech zich ook al af. De PSV’er, die voor het eerst door Reiziger was opgeroepen, bleek niet speelgerechtigd. Driouech heeft eerder bindende wedstrijden gespeeld voor het Marokkaanse Onder 23-team, waardoor een formele overschrijfprocedure vereist is om in het Nederlands elftal te mogen spelen.

“Couhaib vond het een eer om uitgenodigd te worden voor Jong Oranje en was daar verguld mee. Nu blijkt dat het toch een definitieve keuze zou zijn. Daarom is hij nu niet beschikbaar”, aldus zijn zaakwaarnemer El Ghouche.

Naast Regeer en Driouech hebben ook Lennard Hartjes, Kenneth Taylor, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Ian Maatsen en Calvin Raatsie eerder al afgezegd.

Blessures houden Maatsen, Owusu-Oduro, Raatsie en Hartjes aan de kant, terwijl Taylor, net als Regeer, vanwege ziekte ontbreekt. Als vervangers werden Denso Kasius, Dani van den Heuvel, Jochem Ritmeester van de Kamp en Niek Schiks opgeroepen om naar Zeist te komen.