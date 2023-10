Volendam wint na rode kaart Viergever en draagt rode lantaarn over aan Utrecht

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 21:55 • Bart DHanis • Laatste update: 22:07

FC Volendam heeft vrijdagavond een overwinning geboekt op FC Utrecht. In het eigen Kras Stadion was Volendam met 1-0 te sterk voor de Domstedelingen. Robert Mühren tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Utrecht kwam al heel vroeg in het duel met tien man te staan. Nick Viergever ging vol op de enkel van Lequincio Zeefuik staan. Aanvankelijk gaf scheidsrechter Serdar Gözübüyük een gele kaart, maar hij werd naar het VAR-scherm geroepen en veranderde de gele kaart naar een rode.

De wedstrijd van Nick Viergever heeft vier minuten geduurd... FC Utrecht verder met tien man. ??#volutr pic.twitter.com/N09qrQQSO8 — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2023

Na de rode kaart werd Zakaria Labyad geslachtofferd. Hij werd vervangen door verdediger Souffian El Karouani. In het restant van de eerste helft was Volendam via kopballen van Garang Kuol, Mühren en Zeefuik wel dichtbij, maar het doel werd niet getroffen.

In de tweede helft lukte het de Palingboeren wel om het veldoverwicht ook uit te drukken in doelpunten. Milan de Haan gaf een hoge steekpass op Kuol, die het overzicht bewaarde en de bal voor gaf op Mühren. De 34-jarige spits hoefde er vervolgens alleen nog maar tegenaan te lopen: 1-0.

Na de Volendamse treffer moest Utrecht toch komen. Doelman Vasilios Barkas gaf de bal lang op Anthony Descotte. Hij hield knap balbezit en gaf vervolgens mee aan Mats Seuntjens, die na een versnelling oog-in-oog kwam te staan met Mio Backhaus. Hij wist de Duitse doelman te verschalken, maar zag de paal echter nog in de weg staan.

In de slotfase was Kuol ook nog dicht bij een treffer. De Australiër, die wordt gehuurd van Newcastle United, zag zijn poging gekeerd worden door Barkas. Ook Zack Booth, het broertje van Utrecht-speler Taylor Booth kon de tweede treffer maken, maar hij schoot in het zijnet.

Dankzij het verlies staat Utrecht nu laatste in de Eredivisie. De rode lantaarn werd overdragen door tegenstander Volendam. Utrecht won dit seizoen slechts 1 duel (1-3 van Heracles) en is met 3 punten de hekkensluiter van de competitie.