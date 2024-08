Voetbalzone 2.0: Nieuwe app nu gelijkgetrokken met website & de laatste ontwikkelingen qua reageren en profielen

Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten zijn we de afgelopen weken bezig geweest met het uitrollen van de nieuwe Voetbalzone-app en -website. Dit heeft tot de nodige uitdagingen geleid en vooral ook de nodige vragen opgeleverd.

In een eerder stadium hebben we hier al een aantal van jullie vragen beantwoord, maar sindsdien zijn er uiteraard ook weer een aantal nieuwe zaken naar voren gekomen die voor jullie niet geheel duidelijk zijn. Bij deze een nieuwe ronde aan antwoorden!

Wat is er gebeurd met notificaties, profielpagina’s, avatars, groene balkjes en andere functionaliteiten binnen het reactiesysteem?

Bij het overstappen op het nieuwe systeem zijn helaas een aantal basisfunctionaliteiten verdwenen. Dit hadden we zelf uiteraard ook graag anders gezien, maar dit was een lastige beslissing die we moesten nemen vanwege de staat van het oude systeem.

Er wordt hard aan gewerkt om deze zaken zo spoedig mogelijk terug te brengen - en daarnaast ook een aantal nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

Op dit moment lastig om hier een timeline aan te verbinden omdat we gedeeltelijk afhankelijk zijn van een derde partij, maar wees gerust dat jullie feedback wel degelijk gelezen en gehoord wordt. We zijn ons er terdege van bewust dat dit een van de grootste pijnpunten is voor veel gebruikers.

Waarom waren de reacties in de app losgekoppeld van de reacties op de website?

Dit was een tijdelijke oplossing die intussen verholpen is als je de nieuwste versie van de app hebt gedownload.

De reden hiervoor is dat nieuwe app-releases eerst moeten worden goedgekeurd door de beide app-stores en vervolgens stapsgewijs voor gebruikers beschikbaar worden gemaakt. Dit betekende in de praktijk dat sommige gebruikers nog op de oude app en het daarbij behorende comment-systeem zaten, terwijl zowel de website-gebruikers als de mensen met de nieuwe app op het nieuwe systeem zaten.

Hoe werkt de nieuwe app precies met die meerdere tabbladen?

Het eerste tab genaamd home is een combinatie van meerdere zaken. Zo kun je hier bovenaan de negen door redacteuren handmatig als belangrijk geselecteerde artikelen vinden. Vervolgens vind je een widget met alle wedstrijden van de dag, die tevens dient als shortcut naar het wedstrijden-tab. Verder zie je in dit tabblad ook een chronologisch nieuwsoverzicht en speciale artikelgroepen met eigen content van VZ en het laatste nieuws van de traditionele grote drie.

Het tweede tabblad is enkel en alleen een chronologisch overzicht van het laatste nieuws. Geen interesse in overige poespas? Dan is dit de place to be voor jou. Er wordt hier nog gewerkt aan het toevoegen van een timestamp voor elk artikel in het overzicht, zodat je goed kan zien wanneer welk artikel is geplaatst.

Dan heb je het Mijn VZ-tabblad, dat je de mogelijkheid geeft om zelf te bepalen wat je wil zien. Kies je favoriete competities, clubs en spelers en je creëert volledig je eigen feed met content.

Het wedstrijden-tabblad is precies wat je ervan verwacht. Een overzicht van alle wedstrijden en shortcuts naar de diverse wedstrijdpagina’s. Vooral de individuele wedstrijdpagina’s hebben een flinke upgrade gekregen en hebben nu live stats, de laatste stand, opstellingen, live tekst updates en nog veel meer!

Het wedden-tabblad. Deze is alleen beschikbaar als je aangeeft ouder dan 24 jaar te zijn en kun je zelf aan- en uitzetten in het menu onder instellingen.

Waarom gaan pushmeldingen voor artikelen rechtstreeks naar de homepage?

We zijn momenteel bezig het systeem voor pushmeldingen ook over te zetten naar het nieuwe platform. Tot dan gebruiken we algemene meldingen naar de homepage in plaats van naar het artikel om jullie wel op de hoogte houden. De verwachting is dat dit probleem voor het einde van de maand augustus is verholpen en dat pushmeldingen dan weer als vanouds werken.