Nigeriaanse bond probeert Nederlander te overtuigen van interlandswitch

De Nigeriaanse voetbalbond trekt aan Emanuel Emegha. Dat meldt Voetbal International. De 22-jarige spits maakt een uitstekend seizoen door bij Strasbourg en mag nog van nationaal elftal wisselen. Nigeria ziet in hem op termijn een goede opvolger van Victor Osimhen.

Emegha speelt sinds de zomer van 2023 voor Strasbourg, dat dertien miljoen euro overmaakte aan Sturm Graz om hem daar los te weken. In zijn eerste seizoen in Frankrijk maakte hij 9 treffers in 31 duels. Dit jaar is de in Den Haag geboren spits écht op schot. De teller staat tot dusver op 14 goals in 29 wedstrijden.

Toch blijft een uitnodiging voor het grote Oranje nog altijd uit. De aanvalsleider maakte in september 2023 zijn debuut voor Jong Oranje, waarvoor hij inmiddels 9 interlands heeft gespeeld. Emegha mag ondanks die wedstrijden nog altijd overstappen naar een ander nationaal team.

“Binnen de staf van het Nederlands elftal is Emegha wel besproken, maar afgezien van een bezoek van assistent-bondscoach Erwin Koeman – die in februari aanwezig was bij de competitiewedstrijd tussen Strasbourg en Stade Brest – heeft hij alleen contact met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger”, schrijft VI.

Emegha sprak in maart met ESPN over zijn perspectief bij het grote Oranje. “Ik heb zeker gehoopt dat ik voor Oranje werd geselecteerd. Het zit me niet dwars, maar ik vind het wel jammer. Ik heb geen enkel contact gehad met Ronald Koeman.”

“Wanneer God zegt dat de tijd rijp is, zal ik bij het grote Oranje zitten. Ik scoor in Jong Oranje en ik scoor in de Franse competitie. Het verbaast me dat ik nog onbekend ben, maar dat vind ik niet erg. Ik speel nog niet voor een topclub. Ik denk dat wanneer dat wel het geval is, ik dan bekender word.”

“Ik weet niet wat ik moet doen om bij het grote Oranje te komen. Ik moet doelpunten maken als spits en dat zal ik blijven doen”, besloot Emegha. Eerder op de donderdag meldde Foot Mercato dat Chelsea onder de indruk is van de rechtspoot en de Londenaren al gesprekken met hem hebben gevoerd. Emegha ligt nog tot medio 2028 vast bij Strasbourg en is volgens Transfermarkt twintig miljoen euro waard.