Voetbal International-journalist plots naar voren geschoven als hoofdcoach tegen PSV

Bij de Koninklijke HFC is hoofdcoach Gertjan Tamerus afwezig. De reden voor de afwezigheid van Tamerus, die ook assistent-trainer is bij Telstar, is onbekend. Jarno Verweij, ook werkzaam als journalist bij Voetbal International neemt de honneurs waar.

Peter Bosz had in de voorbeschouwing bij ESPN nog gezegd uit te kijken naar het treffen met Tamerus. De twee zijn bekenden van elkaar. De inmiddels 44-jarige Haarlemmer was namelijk een pupil van Bosz.

De 61-jarige oefenmeester van PSV had Tamerus onder zijn hoede tijdens zijn trainersloopbaan bij Heracles Almelo. Samen promoveerden zij in het seizoen 2004/05 van de Eerste Divisie naar de Eredivisie.

Helaas voor Bosz en Tamerus komt het niet van een veldse reünie tussen de twee. HFC communiceert op de eigen kanalen ook niets over de afwezigheid van de hoofdtrainer.

Verweij, die dus als videojournalist ook werkzaam is bij Voetbal International, is namens de tweededivisionist eindverantwoordelijke in het Philips Stadion.

Na twintig minuten spelen kijken hij en zijn ploeg echter wel tegen een 2-0 achterstand aan. Hirving Lozano en een eigen doelpunt van Mitchel Michaelis zorgden samen voor die tussenstand.