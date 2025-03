Vitória is niet opgewassen tegen Antony en Betis: Portugal is laatste Europese deelnemer kwijt

Real Betis heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. De Spanjaarden waren dankzij Cédric Bakambu, Antony en Isco te sterk voor Vitória SC: 0-4. Na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd betekent dat dat Portugal zijn laatste Europese deelnemer kwijt is. Betis speelt in de kwartfinale tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok.

Bijzonderheden:

Betis kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Antony speelde diep op Bakambu, die wegdraaide bij zijn tegenstander en doelman Bruno Varela (ex-Ajax) door zijn benen passeerde: 0-1.

Het ging vervolgens hard, want nog voor de twintigste minuut sloegen de Andalusiërs opnieuw toe. Antony gaf aan de rechterkant mee aan Aitor Ruibal, wiens voorzet werd binnengekopt door Bakambu: 0-2.

Betis was duidelijk de bovenliggende partij en maakte het verschil na rust nog een stuk groter. Isco bediende Antony, die hard raakschoot in de korte hoek: 0-3.

In de slotfase werd het ook nog 0-4. Ditmaal waren de rollen omgedraaid. Antony was de aangever en bood Isco een haast niet te missen kans.