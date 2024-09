Vito van Crooij gaat jaar na overstap naar Saudi-Arabië terugkeren in de Eredivisie

Vito van Crooij gaat bij NEC terugkeren in de Eredivisie, zo meldt de Gelderlander woensdagmiddag. De 28-jarige rechtsbuiten zit zonder club nadat vorige week zijn contract bij het Saudi-Arabische Al-Wehda werd ontbonden. Hij kan zodoende nog na de verlopen transferdeadline worden overgenomen door de Nijmegenaren.

NEC heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Van Crooij en hoopt hem nog deze week te presenteren.

Van Crooij ruilde Sparta Rotterdam vrijwel exact een jaar geleden in voor Al-Wehda, dat uitkomt in de Saudi Pro League. De in Venlo geboren rechtspoot kwam in zijn eerste en enige jaar in Saudi-Arabië tot 25 wedstrijden, waarin hij geen doelpunt of assist kon noteren.

De aanvaller deed op 22 augustus nog 24 minuten mee in het thuisduel met Al-Riyadh, maar ontbrak een week later in de selectie voor de wedstrijd tegen Al-Orobah. Op 3 september werd zijn verbintenis verscheurd.

De rechtspoot kende zijn beste jaren bij Sparta, dat hem in de zomer van 2021 overnam van VVV-Venlo. Bij die club genoot Van Crooij zijn jeugdopleiding en brak hij door in het betaald voetbal.

De fans van Sparta konden in 78 wedstrijden 21 keer juichen door een goal van Van Crooij, die ook 17 keer een teamgenoot in stelling bracht.

Van Crooij kwam 181 keer uit voor VVV en was in die duels goed voor 41 doelpunten en 26 assists. De buitenspeler kwam tussen 2018 en 2020 ook nog uit voor PEC Zwolle.