Vitesse ziet bui al hangen: Arnhemmers vrezen voor puntenstraf

Vitesse moet vrezen dat het een puntenstraf gaat krijgen van de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemmers hebben nog altijd niet de juiste financiële stukken kunnen overleggen, hetgeen op korte termijn tot consequenties gaat leiden, zo schrijft Vitesse op de eigen clubsite.

Begin augustus kreeg Vitesse dan toch goed nieuws. In hoger beroep kreeg de eerstedivisionist de proflicentie terug. Vol goede moed begon Vitesse aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes ziet dat er momenteel veel positiviteit rondom Vitesse hangt, echter laat hij weten dat de club een vervelende nasleep van de afgelopen periode staat te wachten.

“Komende week zal de licentiecommissie zich buigen over mogelijke straffen voor Vitesse, naar aanleiding van het continu te laat inleveren van onze jaarrekeningen. Zo is het ons – in eerder stadium en nu - niet gelukt om de jaarrekening 2022|23 en de halfjaarcijfers 2023|24 tijdig aan te leveren. Wij leveren dit uiterlijk voor 1 november aan.”

Reijnders verwacht dat dit nog resulteert in een puntenstraf voor Vitesse. “Dit is heel vervelend en ook bijzonder jammer in een periode als deze, maar volgens de regels wel logisch. Even voor de duidelijkheid; een puntenstraf heeft geen invloed op de mogelijke strijd om de periodetitels.”