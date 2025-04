Vitesse wint ruim van Roda, met dank aan opmerkelijke hoofdrol voor verdediger

Roda JC is er zaterdag niet in geslaagd aansluiting te vinden bij de play-offplekken in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Vitesse ging de ploeg uit Kerkrade hard onderuit: 3-0.

Centrumverdediger Loek Postma, 22 lentes jong en bezig aan zijn eerste seizoen in Arnhem, speelde een absolute hoofdrol in de zege. Ondanks dat hij met name achterin opereerde, was hij aangever bij alle drie doelpunten.

Voor de 1-0 bediende hij Irakli Yegoian. Postma veroverde de bal hoog op het veld en legde in de zestien af op de Georgische middenvelder, die hard afrondde.

Vroeg in de tweede helft combineerde hetzelfde duo voor de 2-0. Postma legde een hoekschop terug met het hoofd, waarna Yegoian van dichtbij afwerkte.

Het slotakkoord volgde in minuut 77 en ditmaal was de bijdrage van Postma kleiner, al kreeg hij evengoed een assist achter zijn naam. Enzo Cornelisse mocht hem maken: 3-0.

Vitesse bezet nog altijd de laatste plaats en zal die dit seizoen niet meer verlaten, met dank aan de puntenmindering van de KNVB. Roda vindt zichzelf terug op de tiende plek, met vijf punten achterstand op de play-offplekken om promotie.