Vitesse spreekt berichtgeving over direct kwijtraken proflicentie resoluut tegen

Vitesse is de proflicentie nog niet definitief kwijt, zo laat de Arnhemse club weten middels een officieel persbericht. Eerder op de avond kwamen er veel geluiden naar buiten over het kwijtraken van de proflicentie, maar Vitesse stelt dat er nog altijd geen duidelijkheid is.

Donderdag meldde onder meer Voetbal International dat Vitesse de proflicentie aanstaande maandag kwijt zou raken. Dan zou de licentiecommissie van de KNVB bijeenkomen en concluderen dat er geen sluitende begroting komt vanuit Vitesse. De club ontkracht deze berichtgeving nu resoluut.

“Ondanks de vele berichten in de media is het momenteel absoluut nog niet het geval dat Vitesse haar licentie kwijtraakt. Naar verwachting zullen we hier begin komende week meer over horen, vanuit de Licentiecommissie”, aldus de Arnhemmers.

De club blijft te allen tijde strijdlustig, zo valt te lezen in het persbericht. “Mocht het onverhoopt zo zijn dat de Licentiecommissie besluit om het proces tot intrekking van de licentie te starten, dan zal Vitesse alle kansen aangrijpen om hier tegenin te gaan”, zo klinkt het.

“En die kansen zijn er nog steeds, bijvoorbeeld via de beroepscommissie en daarna via een rechtsprocedure. Kortom, het is absoluut niet zo dat er nu een einde komt aan Vitesse.”

Na het persbericht zal er later op de avond nog meer informatie komen vanuit algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes. “Vanavond (donderdag, red.) zal Vitesse via haar officiële kanalen een interview met algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes delen.”

“Reijntjes gaat hier uitgebreid in op de huidige stand van zaken, de gesprekken met potentiële investeerders en Coley Parry en de verstandhouding met de Licentiecommissie”, besluit de club.

