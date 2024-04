Vitesse-spelers geïrriteerd door Hadj-Moussa: ‘Geen idee of hij nog terugkeert’

In de spelersgroep van Vitesse heerst enige irritatie over het gedrag van Anis Hadj-Moussa. Dat vertelt zijn ploeggenoot Melle Meulensteen voor de camera’s van ESPN. De Algerijnse aanvaller kwam afgelopen periode al een aantal keer te laat en meldde zich bovendien te laat ziek.

“Zoiets irriteert uiteindelijk wel in de spelersgroep", vertelt Meulensteen. "Er zijn gewoon basisregels die je als prof moet meenemen. Het gaat ook om respect voor elkaar hebben. Op tijd komen is respect richting elkaar toe en niet alleen voor jezelf."

Vitesse verkeert in hevige degradatienood en is na de overwinning van FC Volendam op RKC Waalwijk (3-2) nu zelfs de hekkensluiter in de Eredivisie. Het onprofessionele gedrag van Hadj-Moussa, die na dit seizoen de overstap maakt naar Feyenoord, kunnen de Arnhemmers er dan ook niet bij hebben, vindt Meulensteen.

“Dit zijn gewoon dingen die je nu absoluut niet nodig hebt als team. We krijgen hier vragen over terwijl wij ons moeten focussen op wedstrijden winnen. De trainer krijgt voorafgaand aan de wedstrijd drie vragen over Hadj-Moussa en één over de wedstrijd”, aldus de middenvelder.

"Ik snap dat hij een heel leuke speler is en ik denk ook dat hij heel veel potentie heeft. Alleen soms gaat het in het voetbal niet alleen om kwaliteit, maar ook om mentaliteit. Ik heb geen idee of hij nog terugkeert in het elftal", besluit Meulensteen.

Hadj-Moussa ontbrak zondag in de wedstrijdselectie voor de derby tegen NEC, omdat hij zich ziek had gemeld. Trainer Edward Sturing gaf eerder al aan dat hij niet te spreken was over de houding van zijn pupil. “Hij doet te weinig voor het team op dit moment", aldus Sturing.

“Hij is ook nog eens een paar keer te laat gekomen en dat stoort mij ook. Ik wil gewoon dat iedereen bij de les is nu. Ik kan dat nu niet gebruiken en ik ga ook weer met hem zitten. Maar op dit moment ben ik niet blij met hem", aldus de zestigjarige oefenmeester.

