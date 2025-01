Vitesse is niet opgewassen tegen VVV-Venlo en begint op dramatische wijze aan 2025

Vitesse is 2025 op dramatische wijze begonnen. De hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie, met acht minpunten, verloor op eigen veld vrij kansloos met 2-4 van VVV-Venlo. Het is alweer de tiende nederlaag van Vitesse, dat stijf onderaan blijft staan op het tweede niveau. Nummer achttien VVV komt op negentien punten en heeft Jong PSV en Jong Ajax (21 punten) in het vizier.

De Arnhemmers kenden een dramatische start van de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Na een beroerde terugspeelbal van Giovanni van Zwam torpedeerde doelman Tom Bramel een aanvaller van VVV. De bal kwam op de stip te liggen en Max de Waal maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. Het duurde niet lang voordat de Limburgers op 0-2 kwamen. Na een vlotte aanval tikte Naïm Matoug binnen voor het sterkere VVV.

Vitesse probeerde het wel in het restant van de eerste helft, maar VVV kwam nooit echt in gevaar. Een nieuwe nederlaag lonkte voor het ver weggezakte Vitesse, dat ook na rust geen vuist kon maken tegen de bezoekers uit Noord-Limburg. Het was overigens een glad veld in GelreDome, want diverse spelers gleden weg in Arnhem.

VVV had daar niet veel last van en vergrootte de voorsprong na rust. Rechtsback Sylian Mokono kopte van dichtbij raak en daarmee was alle spanning eigenlijk wel verdwenen. Vitesse raakte nog wel de lat, maar een eretreffer zat er niet in voor de kwakkelende thuisploeg. VVV ging vrolijk verder en tilde de stand naar 0-4. Aanwinst Nordin Musampa lette niet op en Gabin Blancquart profiteerde daar optimaal van.

De eretreffer van Vitesse kwam er alsnog in de slotfase. Alexander Büttner benutte een strafschop en tekende daarmee voor de vijfde treffer van dit seizoen. Vitesse kreeg daarna geen kansen om de 2-4 aan te tekenen, maar zover kwam het niet voor de hekkensluiter. VVV begint 2025 met een klinkende zege in Arnhem.