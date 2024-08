Vitesse haalt speler die Ajax vijf jaar geleden inruilde voor Manchester United

Dillon Hoogewerf is de vierde versterking van de week voor Vitesse. De 21-jarige rechtsbuiten komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent voor twee jaar bij de club uit Arnhem, met de optie voor nog een seizoen. Hoogewerf was al de hele voorbereiding onderdeel van de selectie van John van den Brom en is nu dus beloond met een contract.

Hoogewerf genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax, dat hij in de zomer van 2019 verliet voor Manchester United. De vleugelspeler noteerde met 18 treffers en 12 assists in 35 wedstrijden prima cijfers bij het Onder 18-team van the Red Devils.

Hoogewerf ging in de zomer van 2021 naar Manchester United Onder 23, maar zijn rendement was daar veel lager. In 21 duels was hij namelijk verantwoordelijk voor 3 treffers en 2 assists, alvorens hij in januari 2022 vertrok naar het tweede elftal van Borussia Mönchengladbach. Met 1 doelpunt en 1 assist in 24 duels pakte dat avontuur niet uit zoals gehoopt.

Bij Vitesse hoopt Hoogewerf zijn carrière nieuw leven in te blazen. “Ik wil graag belangrijk zijn voor Vitesse en mijn voeten laten spreken”, laat hij optekenen op de clubwebsite. “Vanaf de flank wil ik voor veel dreiging, doelpunten en assists zorgen.”

“We hebben een goede voorbereiding achter de rug en nu is het tijd om dat te laten zien voor onze supporters. De club leeft enorm, we hebben allemaal enorm veel zin in vrijdag”, aldus Hoogewerf, die doelt op het thuisduel met Telstar. Hoofdscout Theo Janssen is blij met de komst van de aanvaller. “Hij is een snelle buitenspeler en erg wendbaar.”

“Dillon liet al heel snel zien over de nodige kwaliteiten te beschikken. Wij hebben Dillon er erg graag bij. Ook voor hem is de stap naar Vitesse een uitgelezen mogelijkheid om zichzelf in de kijker te spelen en zich te laten zien bij het grote publiek”, sluit Janssen af.

Daadkrachtig Vitesse

Woensdag verzekerde Vitesse zich al van de komst van Mees Kreekels (22), Alexander Büttner (35) en Irakli Yegoian (20). De verwachting is dat er donderdag nóg drie inkomende transfers worden afgerond.